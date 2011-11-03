دو میلیون و 500 هزار نفر در صنایع دستی فعالیت می کنند

کامران سبزه میدانی در حاشیه افتتاح ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حمایت از صنایع دستی به عنوان بخش اشتغالزای کشور در صدر برنامه های مسئولان کشور قرار دارد و تلاش می شود با روشهای مختلف از هنرمندان حمایت شود.

مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: موضوع مشاغل خانگی در اولویت اول دستور رئیس جمهور است و کمیته ایجاد اشتغال در این زمینه فعال شده و اقدامات مناسب را انجام می دهد.

وی افزود: در حال حاضر 217 رشته مشاغل خانگی داریم که بالغ بر 140 رشته آن در بخش صنایع دستی یه عنوان مشاغل خانگی مطرح شده است.

سبزه میدانی یادآورشد: با حمایتهای دولت به شکل مستقل و پشتیبان امیدواریم بتوانیم این همکاری را توسعه دهیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا صنعتگران از تسهیلاتی که دولت در اختیار انها خواهد گذاشت بهره مند شوند و اشتغال را به صورت مولد مورد توجه ویژه قرار دهیم.

این مسئول گفت: نگاه ویژه ای در بخش تولید داریم و استانداردسازی را در رشته های صنایع دستی جدی گرفته ایم و امیدواریم با موضوع استانداردسازی بتوانیم با تامین ابزار و تجهیزات کارگاهی مورد نیاز هنرمندان نگاه ویژه ای را در بخش آموزش صنایع دستی اجرایی کنیم.

وی نگاه نو و به روز در صنایع دستی را ضروری خواند و افزود: رشته های صنایع دستی باید با علم روز و نگاه روز و با مد روز جلو برود که این کار مستلزم این است که نگاه ویژه ای در این زمینه داشته باشیم.

250 رشته صنایع دستی فعال در کشور

سبزه میدانی در خصوص تعداد رشته های صنایع دستی هم گفت: بیش از 250 رشته صنایع دستی در کشور فعال است که با آموزش هنرمندان در صددیم نسبت به توسعه این رشته ها اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: پیش بینی کرده ایم تا در سطح استانهای کشور بالغ بر پنج تا 10 هزار نفر از شاغلان صنایع دستی آموزش ببینند.

این مسئول گفت: در بخش عمومی نیز در استانهای کشور بالغ بر 100 هزار نفر آموزش دوره های عمومی را طی خواهند کرد که این دوره های نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

تغییر سر فصلهای آموزش در صنایع دستی

این مسئول از ضرورت تغیر سرفصل های آموزشی خبرداد و تصریح کرد: سرفصلها و محتوای دروس را تغییر داده ایم و مقداری کاربردی تر کرده ایم و بحث طراحی را که از معضلاتی است که گریبان صنعتگران کشور را گرفته جدی گرفته ایم تا در کلاسهای آموزشی تدریس شود.

سبزه میدانی همچنین با اشاره به مشکلات بخش صنایع دستی و موانع بازاریابی آن تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از صنایع دستی هنرمندان ما از تنوع در طراحی و رنگ مناسبی برخوردار نیست و نداشتن بسته بندی مطلوب هم موجب شده تا این صنایع از فروش خوبی برخوردار نباشد.

برگزاری کارگاههای آموزشی جدی است

وی در خصوص کارگاههای آموزشی در رشته های صنایع دستی هم گفت: در سال جاری سه دوره کارگاه آموزشی در سطح استانها برگزار شده و پنج کارگاه دیگر در حال راه اندازی است که در همه استانها تشکیل خواهد شد.

170 هزار هنرمند شاخص صنایع دستی

مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور یادآورشد: تعداد هنرمندان صنایع دستی که در سایت ویستا و بانک اطلاعاتی سازمان میراث فرهنگی ثبت شده بالغ بر 170 هزار نفر صنعتگر و هنرمند است اما آمار غیر رسمی بیانگر آن است که به طور غیر رسمی دو تا 2.5 میلیون نفر به صورت مستقیم و بیش از پنج میلیون نفر غیر مستقیم در این صنعت و هنر فعالیت می کنند.

احیاء 37 رشته از هنرهای فراموش شده

وی اضافه کرد: بدنبال این نیستیم که فقط بازار صنایع دستی ر ا تامین و فراهم کنیم بلکه ماندگاری صنایع دستی کار مهمی است که در اولویت دیگر سازمان قرار دارد و در این راستا تاکنون 37 رشته از صنایع دستی منسوخ شده و فراموش شده در استانها شناسایی شده است.

این مسئول بیان کرد: با مستند نگاری و احیاء صنایع دستی منسوخ و فراموش شده نسبت به صیانت از فرهنگ وهنر کشور اقدام خواهیم کرد.

سبزه میدانی گفت: کارگاههایی در استانهایی مانند اصفهان و قزوین در حال تجهیز است تا بتوانیم در اماکنی که در اختیار سازمان است به شکل کارگاههای زنده و ورک شاپ رشته های منسوخ شده و در حال فراموشی را احیاء کنیم.

وی بازاریابی صنایع سدتی را وابسته به فعالیت بخش خصوصی دانست و اظهارداشت: هر چند ضعف در این بخش دیده می شود اما دولت هم کمک می کند که با اتحادیه صنایع دستی وارد کار شده ایم و برپایی نمایشگاههای صنایع دستی بازاری است برای صنعتگران و هنرمندان و حلقه واسطی است تا این آثار به مصرف کننده معرفی و عرضه شود و بخش خصوصی می تواند به این سمت بیاید و از اثاری که هنرمندان تولید می کنند استفاده کند و با بازاریابی تولیدات و فروش با انها ارتباط بهتری برقرار کند.

این مسئول گفت: هدف ما این است تا در برپایی نمایشگاههای صنایع دستی خود صنعتگران هم مشارکت و وارد کار شوند و در آینده نه چندان دور در برنامه ریزی پیش بینی شده به گونه ای عمل خواهیم کرد تا نمایشگاهها توسط بازاریابها برگزار شود و کسانی که فروشنده این آثار هستند متولی برپایی نمایشگاههای صنایع دستی شوند.

نمایشگاه صنایع دستی در همه استانها برپا می شود

سبزه میدانی تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی احیاء هنرهای سنتی و صنایع دستی است و این یکی از راهکارهایی است تا بتوانیم عرضه صنایع دستی هنرمندان را در استانها معرفی کنیم و بشناسانیم و در سبد خانوارها قرار دهیم.

وی گفت: نمایشگاه صنایع دستی هفته آینده در استان سیستان و بلوچستان برپا خواهد شد.

سبزه میدانی در خصوص اعتبارات آموزشی صنایع دستی هم بیان کرد: اعتبارات آموزشی صنایع دستی در اختیار استانهاست و استانداران در این زمینه تصمیم گیرنده هستند و میتوانند با جذب آن به عنوان یک ابزار مهم در توسعه صنایع دستی اقدام کنند.