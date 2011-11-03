به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، دومین روز از کنگره شعر مقاومت بینالملل اسلامی صبح روز پنجشنبه 12 مهر با شعرخوانی شاعران ایرانی و خارجی حاضر در کنگره در سالن 9 دی این شهر کار خود را آغاز کرد.
همچنین در ادامه برگزای برنامههای این کنگره، شرکتکنندگان از بعد از ظهر امروز به شهر گناوه خواهند رفت و مراسم شب شعر مقاومت را امشب در این شهرستان برگزار میکنند.
مراسم افتتاحیه این کنگره نیز شب گذشته در شهر بوشهر با حضور سردار سید محمد حجازی معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح و بهمن درّی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
از جمله مهمترین حاشیههای مراسم افتتاحیه شب گذشته میتوان به شعرخوانی محسن خدایار شاعر یزدی اشاره کرد که شعرخوانی وی با شور و حال و حزن و بغض، بسیاری از حاضران در سالن را تحت تاثیر قرار داد.
سمیر مقبل شاعر عراقی نیز از جمله شاعرانی بود که با شعرخوانی به زبان عربی و تشریح موضوع و علت سرایش اشعارش به فارسی روان با تشویق حضار در سالن روبرو شد.
صابر امامی، سید محمود سجادی و عباس باقری در کنار محمدرضا سهرابینژاد از جمله مهمترین شاعران ایرانی بودند که شب گذشته به شعرخوانی پرداختند.
خروج ناگهانی بهمن درّی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سالن برگزاری نیز از جمله حاشیههای دیگر مراسم شب گذشته بود که فرصت صحبت خبرنگاران با وی از میان رفت.
شعرخوانی محمد علی سعید، شاعر پیشکسوت فلسطینی نیز از جمله دیگر برنامههای قابل توجه افتتاحیه دومین کنگره شعر مقاومت بینالملل بود.
نظر شما