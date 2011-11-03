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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۷

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

- آمریکا از طرح رژیم صهیونیستی برای شهرک سازی ابراز ناامیدی کرد.

- دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی با "سیف الاسلام" قذافی برای تسلیم شدن وی مذاکره می کند.
 
- دولت سوریه با طرح اتحادیه عرب برای پایان خشونت ها در این کشور موافقت کرد.
 
- نشست گروه 20 از امروز پنج شنبه در شهر بندری کن فرانسه آغاز به کار می کند.
 
- نتانیاهو از سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی با وجود انتقادهای جهانی دفاع کرد.
 
- "باراک اوباما" قویترین سیاستمدار جهان در سال 2011 از سوی مجله فوربس معرفی شد.
 
- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل بصورت غیرمنتظره و برای نخستین بار پس از سقوط "معمر قذافی" وارد لیبی شد.
 
- رئیس یونسکو خواستار پرداخت کمکهای آمریکا به این سازمان بدلیل اجرای سیاستهایی نظیر دفاع از آزادی بیان شد که شعار این کشور است.
 
- "حامد کرزای" از دولت پاکستان خواست کابل را در مذاکره با شبه نظامیان طالبان یاری کند.
کد مطلب 1451142

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