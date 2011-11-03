اهتمام به بحث سرمایه گذاری تنها راه نجات اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فلاح، صبح پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذای استان زنجان، بحث جذب و جلب سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی را از جمله مباحث مهم اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: بحث سرمایه‌گذاری به محیط کسب و کار گره خورده است که یکی از مباحث جدی این بخش نیز مقوله صادرات است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی در بحث تجارت فرامرزی، رتبه ایران نسبت به سال 2011 تفاوتی نکرده است ادامه داد: برای صادرات 25 روز و در بحث واردات نیز 32 روز زمان برای ایران تعریف شده است و این در حالی است که کمترین زمان صادرات مربوط به هنگ‌کنگ با زمان پنج روز و کمترین زمان واردات نیز با چهار روز در اختیار سنگاپور است.



فلاح با تأکید بر اینکه همه اقدامات در این حوزه در راستای تسهیل کردن امر سرمایه‌گذاری است افزود: یکی از برنامه‌های استان در این زمینه راه‌اندازی سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان است که در آینده نزدیک محقق خواهد شد که در این سایت بحث پنجره واحد نیز در نظر گرفته شده است.