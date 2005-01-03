آمريكا در جنگ عراق شكست خورد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري الشرق الاوسط، جيمزدونيزتحليلگراستراتژيك برجسته آمريكا و مديرمركز سياستگذاري دفاعي و امنيت ملي در نيويورك تاكيد كرد:آمريكا با حمله خود به عراق نه تنها شكست خورد بلكه اطمينان واعتبار خود را در نزد عراقيها ازدست داد.



وي با اشاره به ناتواني نيروهاي آمريكايي درتامين امنيت عراق گفت : تنها عراقيها قادرند امنيت و ثبات كشورشان را تامين نمايند .



دونيزكه پيشتر بعنوان فرستاده ويژه آمريكا در كوزو، بوسني، هايتي ، سومالي و افغانستان بوده در مقاله اي كه امروز مجله " فورين افيرز" آمريكا درشماره اخير خود تحت عنوان " جنگ بي فايده " نوشت : واشنگتن بايد حضورنظامي خود را در عراق كاهش بدهد ويا بايد خاك اين كشوررا ترك نمايد .



وي افزود: آمريكا بايد براي آموزش نيروهاي عراقي ها درمقابله با نحوه رويارويي با حملات مبارزان تلاش كند ضمن اينكه بايد حمايت ايران وكشورهاي اروپايي را درحمايت از تلاشها جهت بازگراندن ثبات وامنيت به عراق بدست آورد .

اين تئورسين مسائل استراتژيك آمريكا تاكيد كرد: حضور نيروهاي آمريكايي درعراق منجربه تشديد حملات مبارزان در سطحي گسترده مي شود اما درهمان حال هشدار داد خروج نيروهاي آمريكايي از عراق هم اكنون منجر به بروز جنگ داخلي درعراق مي شود.

دونيزدرپايان گفت : آمريكا نمي تواند در جنگ كنوني خود درعراق پيروز شود چراكه واشنگتن اعتماد و اطمينان خود را در نزد مردم عراق ازدست داده است و برايش بسيار دشوار است كه اين اعتماد را مجددا بدست آورد.