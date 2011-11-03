13 آبان، الهام بخش بیداری اسلامی و جنبش ضد سرمایه داری است

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام سید جعفر حجازی آماده است: «امسال در حالی 13 آبان روز، مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می داریم که جهان اسلام به برکت نور هدایت گر اسلام ناب محمدی، بیدار گشته و علیه حاکمان مستبدی که سالها بار سنگین ذلت و خواری وابستگی به غرب و استکبار جهانی را بر ملت مظلوم خود تحمیل نمودند، قیام کرده است».

در ادامه این پیام آمده است:« فریاد علیه نظام نابود گر سرمایه داری در قلب دنیای غرب طنین انداخته وپایه های اندیشه های ضد بشری کاپیتالیسم به دست جنبش ضد والستریت در آمریکا و اروپا به لرزه افتاده است».



استاندار خوزستان آورده است: «در حقیقت آنچه که امروز در تحولات جهان شاهد آن هستیم الهام ملتهای خفته جهان از روح آزاده، بیدار و خداجوی ملت مسلمان ایران است که در پرتو رهبری پیامبر گونه امام خمینی(ره) تابوی آمریکای جنایت کار را شکست و پرچم اسلام را بر افراشته نمود و حال که پیمودن این راه مقدس به رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای تداوم یافته، بر ماست که با حضور پر شور خود در مراسم گرامیداشت 13 آبان, بار دیگر عظمت وحدت ملت مسلمان ایران را در مقابله با تهدید و تحریم دشمنان علیه میهن عزیزمان ,به نمایش گذاریم».



حجازی در پیام خود تاکید کرده است:« اینجانب به عنوان خادم کوچک مردم شهید پرور خوزستان از شما دعوت می کنم تا با حضور حماسی خود, دشمنان انقلاب را در اجرای نقشه های شوم مایوس نموده و امید بخش ملت های جهان باشید».

