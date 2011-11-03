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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

شهابی:

کمترین افزایش قیمت برق مربوط به صنایع است

کمترین افزایش قیمت برق مربوط به صنایع است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: کمترین افزایش قیمت برق بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه مربوط به صنایع بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم شهابی در نشست با صنعتگران استان افزود: برای پرداخت قبوض یک برنامه زمانبدی داریم که 15 روز بین ارسال قبض تا زمان پرداخت آن فرصت دارید.

وی اظهار داشت: برای صنایع بعد از هدفمند کردن یارانه ها کمترین افزایش قیمت را داشتیم که حتی مهلت پرداخت آن به جای 15 روز 25 روز است و گله مندی ما از صنایع اینست که پرداخت قبوض را چرا در آخرین مهلت انجام می دهند.

وی در پاسخ به مشکل قطعی برق بدون اطلاع قبلی افزود: مواردی که قطعی برق تصادفی بوده موارد دیگر با اطلاع قبلی انجام دادیم و یا در اثر حادثه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان در پاسخ به مشکل پرداخت قبوض سنگین برق گفت: مبلغ برق اگر به حدی رسیده باشد قسطی هم کمک می کنیم.

شهابی در پاسخ به درخواست صنعتگران مبنی بر تأمل یک ماهه و دو ماهه برای وصول قبض برق افزود:  فرصت برای پرداخت اگر در موارد استثنایی باشد انجام پذیر است اما اگر به یک رویه تبدیل شود از انجام آن معذوریم.

در این جلسه 27 صنعتگر گلستان با طرح مسائل و مشکلات فراروی پرداختند.

کد مطلب 1451166

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