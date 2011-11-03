به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل هند در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: هند تیم سختکوشی بود که خصوصا بعد از به ثمر رسیدن گل نخست ایران، به خوبی دفاع کرد تا گل‌های بیشتری را دریافت نکند.

وی ادامه داد: کیفیت فردی بازیکنان ایران و فیزیک بدنی‌شان بسیار بهتر از حریف بود و سعی کردیم برای باز کردن دفاع فشرده هندی‌ها از ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور استفاده کنیم که خوشبختانه با توجه به کارهای تاکتیکی و خلاقیت بازیکنان خود توانستیم در این دیدار به پیروزی دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشور ادامه داد: تمرین زیادی در این مدت نداشتیم و به خاطر بارندگی اکثر تمرینات‌مان در سالن برگزار می‌شد. شرایط آب و هوایی امروز هم باعث شد وضعیت زمین ورزشگاه خوب نباشد و این روی تیم ما که بیشتر روی زمین کار می‌کند تأثیر منفی گذاشت. البته باید بگویم به ما اجازه تمرین در زمین چمن اصلی ورزشگاه نیز داده نشد.

وی در مورد دیدار آتی تیمش مقابل ترکمنستان اظهار داشت: این تیم در دیدار با هند به خاطر اخراج بازیکنش در دقیقه 25 و روی اتفاقات بازی را واگذار کرد اما آنها هم تیمی هستند که متکی به فیزیک بدنی و دوندگی بازیکنان‌شان بوده و قطعا حریف سختی برای ما خواهند بود.

محمدی در پایان تصریح کرد: من برای تمام حریفان احترام خاصی قائلم اما ما برای صعود و موفقیت گام به گام جلو رفته و سعی می کنیم با پیروزی مقابل حریفان جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را کسب کنیم.

تیم فوتبال ایران در نخستین دیدارش در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا با نتیجه 3 بر صفر از سد هند گذشت، این مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد.