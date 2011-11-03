به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «هنر نقالی در ایران» نوشته سهیلا نجم، عصر دیروز چهارشنبه 11 آبان با حضور عزتالله انتظامی، محمدرضا خاکی و نویسنده اثر در سرای اهل قلم برگزار شد.
انتظامی در این نشست گفت: امروز دیگر هیچ قهوهخانهای مانند گذشته نداریم. با آمدن تکنولوژیهای مدرن همه در خانهها مینشینند و فیلم میبینند. یک بار در خانه هنرمندان، یک خانم به نقلگویی مشغول شد که به نظرم کارش خیلی خام و تقلیدی آمد. نقال باید خودش باشد. دست زدنها و حرکات بدن نقال و چگونگی شاهنامهخوانیاش اهمیت زیادی دارد. به علاوه نقالی صدای رسا میخواهد. امروز دیگر از آن قهوهخانهها خبری نیست و اکثر نقالها یا از دنیا رفتهاند یا این عرصه را ترک کردهاند.
وی با اشاره به هنرهای نمایشی کهن ایرانی مانند نقالی و تعزیه گفت: سالها پیش تعزیهخوانها به هر محلی که میآمدند، با شیپور و ساز ضربی، مردم را دعوت میکردند. بعد از انقلاب هم من این رسم را دیدم. در تعزیه انسانهای معتقد مخاطب هستند که صادقانه هم گریه میکنند و اشک میریزند. قبل از انقلاب، در جشنواره هنر شیراز، پرویز صیاد آمد از خودش تعزیه درست کرد و فرم تئاتری به آن داد که به اصطلاح از کار درنیامد.
اجرای تعزیه روی صحنه اشتباه است
آقای بازیگر ادامه داد: چند سال پیش هم در حوزه هنری، خواستند جشنواره نمایشهای مذهبی برگزار کنند و من هم به عنوان داور حضور داشتم. نمایشی درباره طفلان مسلم را روی صحنه اجرا میکردند و همه مسائل را تئاتری کرده بودند. حتی بازیگران هم گریم تئاتری شده بودند. شخصیت حارث که اولین بچه را کشت و خواست به سراغ دومی برود، هیچ کسی از تماشاگران ناراحت نشده و هیچ عکسالعملی نشان نداد. دلیل این موضوع همین اشتباه است که نمایش تعزیه را به روی صحنه آوردند، بنابراین کوچکترین اثری روی مردم نگذاشت.
انتظامی گفت: نمایشهای قدیمی مانند تعزیه باید در محل اصلی خودشان مثل تکیه دولت و اماکن مشابه اجرا شوند. ارزش کتاب «هنر نقالی» به این است که خانم نجم در آن به این مسائل پرداخته و کاری کرده که تا به حال انجام نشده است. اعتقاد من این است که این هنرها نمیتوانند برگردند. قهوهخانه که دیگر نیست. تماشاچیها هم دیگر آن تماشاچیهای قبلی نیستند. در گذشته از 100 تماشاگر 90 نفرشان سواد نداشتند و نقال بود که داستان را برایشان میخواند.
بازیگر فیلم «اجارهنشینها» گفت: در سال 1320 در سالنهای تئاتر پیشپردهخوانی میکردیم که خیلی از آن استقبال میشد و در آنها، دولت و حکومت را نقد میکردیم به طوری که یک بار ماموران دولت به صحنه ریختند و من را کتک زدند. پرویز خطیبی به دولت نقد مینوشت و ما آن را میخواندیم. یکی از جوانهای امروزی میخواست این کار را دوباره انجام بدهد و از مرتضی احمدی برای این کار دعوت کرد. من گفتم نمیشود چون امروز، آن طرف دنیا خبری بشود ما یک دقیقه بعد از آن مطلع میشویم. حالا نقالی هم همینطور است. نقالی باید بین مردم باشد نه در سالن تئاتر.
انتظامی افزود: این کتاب از این جهت قابل احترام است که مسائل فراموششده را جمعآوری کرده است؛ مباحثی که به نوعی ارثیه ما هستند.
از نظر ادبیات غنی هستیم ولی پیشینه نمایشیمان مانند ادبیاتمان نیست
در ادامه این برنامه نجم نویسنده کتاب گفت: ما از نظر ادبیات، بسیار غنی هستیم اما سوابق نمایشیمان با کشوری مانند یونان فرق دارد. پیشینه نمایشی ما از روایت میآید. بنابراین با نمایشی بیشتر کنار میآییم که بر پایه بازیگر شکل بگیرد. این که آقای انتظامی میگوید یک خانم نقال را دیده و از نقل او خوششان نیامده، یکی از بحثهای کتابی است که نوشتهام. اگر قابلیت موجود در هنر نقالی را دریابیم، نیازی به تقلید نداریم.
وی افزود: پیتر بروک نمایش هملت را میسازد اما در آن تحقیق میکند. مواردی از آن از تعزیه گرفته شده، مواردی از نمایشهای شرقی گرفته شده، اما بروک نیامده کل کار را کپی کند، بلکه تحقیق میکند و کار را از صافی ذهن خود عبور میدهد. بهرام بیضایی هم چنین کاری کرده است و شما به عنوان مخاطب بدون این که متوجه شوید، هنگام دیدن فیلم «مسافران» تعزیه مدرن میبینید که در آن انسانها نقالی کرده و خودشان را روایت میکنند. من در این کتاب، نقالی را بر اساس طبقهبندیهای مختلف، بررسی کردهام.
این نویسنده گفت: واقعیتها، حوادث را در بر میگیرند و پیشبینیها، انتظارات را. نقالی شامل دو عنصر مهم «روایت و حافظه» و «پیشبینی و انتظار» است. به نظرم اگر جوهره کار را دریافت کنیم، لازم نیست حتما به قهوهخانه برویم و نقالی کنیم. نقالی شکل عوض خواهد کرد کمااینکه تا به حال هم تغییر شکل داده است. اما این شکلها روی هم تاثیر میگذارند. اگرچه برخی شکلهای قدیمی، دیگر تاثیرگذار نیستند ولی تبدیل به سنت و مذهب میشوند.
محمدرضا خاکی پژوهشگر هنرهای نمایشی هم در این نشست گفت: درباره مسائلی مانند نقالی، در حوزه مکتوب بسیار کم، کار میشود و هر کتابی که در این مورد چاپ شود، غنیمت به حساب میآید. «هنر نقالی در ایران» کتابی است پر و پیمان با جزئیاتی که با تیزبینی رویشان کار شده است. میتوانم بگویم مسائل هنر نقالی و نمایش کهن ایرانی، در این کتاب از همه زاویهها دیده شدهاند که برای یک علاقهمند هنرهای نمایشی ایران، ارزشمند است. برخی از مباحثی که در این کتاب مطرح شدهاند، میتوانند نقطه شروعی برای تحقیقات بعدی باشد.
نمایش ایرانی، جزو نمایشهای شرقی نیست
این کارگردان تئاتر گفت: این را بگویم که نمایش ایرانی، جزو نمایش شرقی نیست. ما در خاورمیانه هستیم و با نمایشهای شرقی تفاوت داریم. از گذشته دارای تاریخ شفاهی بودیم که مربوط به مطالعات عوام مردم است ولی به آن بیتوجه بودهایم. مطالعه سنتهای عوام هم چیزی نیست که از خودمان داشته باشیم. بلکه از موضوعاتی است که از غرب وارد کردهایم.
وی گفت: ما درباره تعزیه فقط خاطرات اعتمادالسلطنه را خواندهایم و نمیدانیم تعزیه چگونه بود و چگونه اجرا میشد. این موضوع از یک طرف به سنت و تفکر موجود در فرهنگ ایرانی برمیگردد. به همین دلیل است که آثارمان همیشه در یک ناشناختگی به کارشان ادامه دادهاند. ما تازه میخواهیم نام خالق این یا آن اثر را بدانیم.
خاکی در پایان گفت: رادیو که آمد، نقال مجبور شد بساطش را جمع کند و از قهوهخانه برود چون رادیو هم صدا داشت، هم ساند افکت و هم ... . اما در این میان یک چیز را از دست دادیم و آن نمایش بود. امروز دیگر آن فضا و مکان مناسب را برای برپایی پرده نقالی نداریم. به نظرم آنچه از دست دادیم، فضاست. کتاب «هنر نقالی در ایران» به نظرم کمک زیادی برای فهم شناسنامهای هنرهایی میکند که از دستشان دادهایم.
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