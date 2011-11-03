شعر مقاومت کودک و نوجوان؛ مولود تازه کنگره شعر مقاومت

بهروز اثباتی دبیر دومین کنگره شعر مقاومت بین‌المللی اسلامی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر با اشاره به این موضوع، گفت: ما در فراخوان جشنواره موضوعی به نام «شعر کودک و نوجوان» را به صورت اختصاصی منفک نکره بودیم اما بعد از دریافت آثار متوجه شدیم بخش عمده‌ای از آثار مقاومت در حوزه کودک و نوجوان است و باید به صورت جداگانه به مخاطبان ارائه شود.

وی ادامه داد: حضور خودجوش و پررنگ شعر مقاومت در گونه ادبیات کودک و نوجوان باعث شد که بخش مستقلی به نام ادبیات کودک و نوجوان در دومین کنگره شعر مقاومت طراحی شود که این بخش صبح امروز پنج شنبه 12 آبان کار خود را در سالن دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بوشهر آغاز کرد.

به گفته اثباتی بخش کودک و نوجوان در این دوره از برگزاری کنگره در 10 نوبت به ارائه آثار و شعرخوانی برای مخاطبان کودک و نوجوان می‌پردازد.

آثار رسیده و ارائه شده در این بخش تنها توسط شاعران ایرانی به دبیرخانه ارائه شده است.