نرخ ارز مشکل اصلی صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، هوشنگ فاخر در حاشیه دومین روز برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر قیمت ارز و چند نرخی شدن آن در بازار مشکلات زیادی را پیش روی صادرکنندگان ایران قرار داده است که به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر نسبت به حل این معضل، چاره اندیشی کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نوسانات نرخ ارز در ماههای گذشته سبب افزایش هزینه تولید در کشور شده است که به تبع آن نیز، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: مشکلات بانکی نیز به این معضل اضافه می شود، این درحالی است که اگرچه دولت و بانک مرکزی مصوبات و بخشنامه های مناسبی برای حل مشکلات بانکی صادرکنندگان و تولیدکنندگان داشته اند، اما این مصوبات در سطح اجرایی به نتیجه نمی رسد.

به گفته فاخر، دولت و مجلس در سال 90 همت کرده و راه حلی برای رفع مشکل بدهی تولیدکنندگان اندیشیده اند که در مراحل اجرایی با مشکلاتی مواجه شده است و تاخیر دارد.

وی اظهار داشت: قوه مجریه و مقننه هر دو قصد همکاری با صادرکنندگان کشور را دارند؛ اما سرعت اجرا و تصویب برخی درخواستها به دلیل ساختار موجود تصمیم گیری کشور، به کندی پیش می رود که این خود فرآیند تصمیم گیری را زمان بر می کند.

به گزارش مهر، هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی روز گذشته با حضور مقامات مسئول دولتی و فعالان بخش خصوصی در تبریز آغاز به کار کرده است.