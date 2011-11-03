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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

میرزایی:

وهابیت نه تنها دشمن تشیع بلکه دشمن انسانیت است

وهابیت نه تنها دشمن تشیع بلکه دشمن انسانیت است

قم - خبرگزاری مهر: مشاور عالی رئیس جامعه المصطفی العالمیه تاکید کرد: وهابیت نه تنها دشمن تشیع بلکه دشمن انسانیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ یحیی میرزایی شامگاه چهارشنبه در جلسه هم اندیشی بانوان نخبه مصری در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهارداشت: وهابی‌ها تنها دشمن تشیع محسوب نمی‌شوند بلکه دشمن انسانیت هستند و بزرگ‌ترین خطر محسوب می‌شوند.

لزوم شکل گیری تبلیغات واحد اسلامی

وی با اشاره به لزوم ایجاد شبکه‌ای از تبلیغات رسانه‌ای اسلامی افزود: تبلیغات رسانه‌ای در دنیای امروز از منبر موثر‌تر است زیرا رسانه‌ها مخاطبان میلیونی دارند در حالیکه ممکن است منبر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر را تحت پوشش قراردهد.

میرزایی ادامه داد: تبلیغات اسلامی باید وجهه جهانی داشته باشد و ایران، مصر و لبنان و سایر کشورهای اسلامی می‌توانند شبکه‌ای واحد برای جذب مخاطبان میلیونی در جهان اسلام و خارج از آن داشته باشند.

مشاور عالی رئیس جامعه المصطفی بیان داشت: باید تبلیغ مرجع و اساسی انجام دهیم تا در دنیا حرف اول را بزند اما متاسفانه امروز رسانه‌های جهان اسلام از نظر فکری و عقیدتی جدا هستند.

وی افزود: می‌توان در صورتی که جزئیات را به عنوان مسایل اصلی تلقی نکنیم قوای عظیمی از تبلیغات شبکه‌ای داشته باشیم.
امام به دنبال احیای تمدن اسلامی بود

وی ادامه داد: امام خمینی به دنبال احیای فکر اسلامی و ارزشهای الهی و انسانی و تمدن اسلامی بودند به همین دلیل از تمدن اسلامی سخن می‌گفتند و دلسوز همه مسلمانان بودند‌‌ همان طور که قرآن کریم همه انسان‌ها و مومنان را خطاب خود قرار داده است.

شیخ یحیی میرزایی اظهارداشت: تقویت تفکر اسلام منبعث از ایران و انقلاب اسلامی تقویت تفکر شیعه به عنوان یک مذهب نیست این تفکری غلط است بلکه تقویت ارزشهای اسلامی و امت اسلامی است زیرا در دنیا شیعیان زیادی جز ایران هم وجود دارند اما امریکا ایران را دشمن شماره یک خود می‌داند.

وی افزود: چرا آمریکا ایران را دشمن اصلی خود می‌داند زیرا ایران و تفکر انقلاب اسلامی منافع و مصالح امریکا را در دنیا به خطر انداخته است و تهدید می‌کند.

میرزایی بیان داشت: زمانی که امام به دنبال احیای تمدن اسلامی بودند عده‌ای لائیک این عقاید را به سخره می‌گرفتند و وهابیت هم به دنبال تفتیش عقاید و اتهام زدن به مذاهب دیگر بود اما امروز تفکر انقلاب اسلامی در حال توسعه در جهان اسلام است.

مشاور عالی جامعه المصطفی با اشاره به حمایتهای ایران از فلسطین و لبنان گفت: ایران و رسانه‌های گروهی آن عملشان گویا‌تر از قولشان است و از مطالب و فیلمهایی که در حمایت از حزب الله و فلسطین پخش می‌کنند این موضوع آشکار می‌شود.

وی افزود: انقلاب اسلامی و تفکر آن امروز گنجینه و مرجعی برای امت اسلامی است و مردم مصر است.

نجات امت اسلامی؛ وظیفه انقلاب اسلامی

میرزایی با بیان اینکه وظیفه انقلاب اسلامی نجات مردم مسلمان بود اظهارداشت: پیروان مذاهب مختلف اسلامی باید مسایل تاریخی گذشته را به عنوان مصالح فعلی امت اسلامی فراموش کنند و قرآن و عقل را مبنای حل اختلافات قومی و مذهبی قرار دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: عده‌ای از روزنامه‌های مصری به دنبال ایجاد تفرقه هستند تا رابطه ملت مصر و ایران را خراب کنند اما ایران می‌خواهد نیروی عظیم امت اسلامی را به آنان بازگرداند.

وی تاکید کرد: زمینه تقویت روابط میان دو ملت وجود دارد و افراد متعدل در هر دو کشور می‌توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند.

کد مطلب 1451179

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