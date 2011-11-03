شکل گیری نظام سیاسی دنیا بر پایه نظام اقتصادی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، صادق نجفی در حاشیه هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در دنیای امروز مناسبات سیاسی بین کشورها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و در بطن بی نظمی ناشی از تحلیل رفتن نظام سیاسی دو قطبی، نظم نوینی بر پایه روابط اقتصادی در حال شکل گیری است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی افزود: بر این اساس اغلب کشورهای جهان نیز به تأسی از این مناسبات جهانی، برنامه های بلند مدت و کوتاه مدتی را برای بازیگری و ایفای نقش در این کارزار اقتصاد جهانی در دست اقدام دارند. این در حالی است که امروز در اقتصاد جهانی نه فقط آمریکا نمی تواند در سیاست و اقتصاد جهان یکه تازی کند بلکه حتی کشورهای ثروتمند سنتی نیز نمی توانند با بی توجهی به دیگر کشورها برنامه های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند.

وی تصریح کرد: بنابراین داشتن یک اقتصاد قدرتمند و پویا برای یک کشور در عرصه بین المللی حائز اهمیت است و متأثر از وضع اقتصادی مناسبات سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گفته نجفی داشتن اقتصاد قوی در دنیای امروز جز از طریق انجام مبادلات با دنیای خارج امکان پذیر نیست و تجربه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای نوظهور نیز گویای این واقعیت است.

وی ادامه داد بر این اساس در کشور ما نیز سیاست گزاران اقتصادی با علم به این موضوع توجهی ویژه به تجارت خارجی داشته و با تمام وجود صادرات غیرنفتی را مورد حمایت قرار می دهند.

نجفی گفت: با توجه به پتانسیل های موجود می توان به عنوان یکی از کشورهای مطرح اقتصادی در دنیا باشیم که این نیازمند برنامه ریزی و اراده ملی است که البته در این راستا معرفی سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی می تواند بستر مناسبی را برای تصمیم گیری اقتصادی ایجاد کند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: آنچه امروز اقتصاد ما بیش از هر چیز به آن نیاز دارد پیاده سازی عوامل بنیادی رقابت پذیری در سطح جهانی است که این عوامل به صورت عمده از تدوین برنامه های استراتژیک بر پایه توانمندسازی جهت حضور در عرصه رقابت بین المللی، بکارگیری اداره امور در ادارات مبتنی بر ارتقای بهره وری خلاصه می شود که همگی با حرکت های جهادگونه در اقتصاد امکان پذیر است.