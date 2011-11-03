کسب مدال برنز دومین المپیاد مخترعان دانشگاه آزاد توسط دانشجویان اسلامشهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سجادی یحیوی و میلاد عبدالکریمی با طرح ابتکاری خود تحت عنوان "سامانه ثبت هوشمند نمرات دانش آموزان" در بخش الکترونیک دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نموده و مدال برنز این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

سید محمد سجادی یحیوی در گفتگو با مهر ضمن تقدیر از حمایت های رضا قاضی سعیدی رئیس و دیگر مسئولان واحد اسلامشهر، هدف اصلی خود را در این طرح مشترک، دسترسی سریع به اطلاعات دانش آموزان به صورت همزمان و برخط دانست.

وی افزود: در این سامانه اطلاعات هر دانش آموز به صورت مجزا توسط رایانه مرکزی تهیه و از طریق شبکه بیسیم به سامانه ارسال و ثبت گشته یا توسط کیبرد مخصوصی که به صورت لمسی یا خارجی به خود کنسول وصل می شود، اطلاعات وارد یا ویرایش می شود.

یحیوی ادامه داد: در نسخه بهبود یافته این سامانه، امکانات مختلفی بمنظور تسهیل امور مربوط به دانش آموزان و معلمان نیز در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به اختصاص جایگاه ویژه ای برای هر دانش آموز به صورت یک کنسول مجزا اشاره کرد که از این طریق، امکان هوشمند سازی مدارس به نحو مطلوبی میسر می گردد.

میلاد عبدالکریمی به تشریح دستاوردهای ویژه این اختراع اشاره کرد و گفت: همان صفحه لمسی یکی از بارزترین خصوصیات این سیستم بوده که قدرت ویرایش و کاربرد آن را تا حد بسیار زیادی افزایش داده و نیازی به اجزای بیرونی از جمله کی پد کامپوتر ندارد.

وی افزود: همچنین با بهره گیری از تکنولوژی مذکور در این سیستم، میتوان اعداد و ارقام و اشکال ترسیمی را به سهولت روی LCD نمایش داد.

این عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اسلامشهر، علاوه بر قیمت پایین این سامانه، امکان برقراری ارتباط با مدیر و معاون مدرسه، و همچنین ارتباط بین دیگر کنسول ها به صورت چت یا همان متن نوشتاری با یکدیگر را از دیگر خصوصیات ویژه این طرح برشمرد.

وی همچنین امکان اتصال این سیستم به دستگاه چاپگر را از دیگر خصوصیات بارز این سامانه خواند و گفت: با استفاده از این سامانه، معلمان می توانند به راحتی و به صورت همزمان، دانش آموزان خود را مورد آزمون قرار داده و سوالات خود را در همان زمان و مکان برای هر دانش آموز چاپ کنند.

دانشجوی مخترع واحد اسلامشهر در خاتمه ضمن اشاره به عملکرد بیسیم دستگاه (که به صورت بیسیم به سیستم مرکزی و به تمامی کنسولهای دیگر متصل شده و می تواند ارتباط بر قرار کند) عنوان کرد: این سامانه در کلیه سطوح پیش دبستانی - دبستان - راهنمایی - دبیرستان و دانشگاه با امکانات مناسب برای هر گروه، قابلیت ارائه دارد.

اختراع این دو دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در سال 1385 با شماره 37346 به ثبت رسیده است.