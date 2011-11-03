صنعت دریایی کشور نیازمند سند راهبردی است

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور اسلامی در برخورداری از سواحل دریایی مناسب است، بیان داشت: سواحل هرمزگان از ظرفیتهای منحصر بفردی برخوردار است که این ظرفیتها و پتانسیلها باید مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان قرار بیرد.

وی از تردد سالانه 53 هزار فروند انواع شناور در خلیج فارس و دریایی عمان خبر داد و ارتقای صنعت دریایی و پیدا کردن حلقه های مفقودی را امری ضروری در پیشبرد اهداف این صنعت دانست.

عزیزی طراحی سند علمی و اجرایی در صنعت دریایی را ضروری عنوان کرد و گفت: برای استفاده مناسب از ظرفیتهای سواحل جنوب و شمال کشور نیازمند یک سند راهبردی برای همگرایی و همسوسازی وزارتخانه ها، ارگانهای دولتی و غیردولتی است تا در این چرخه بتوانیم صنعت پویایی در حوزه های کشتی سازی، کشتیرانی و خدمات دهی به کشتی های عبوری داشته باشیم.

استاندار هرمزگان پیشرفت صنعت دریایی در کنار صنعت فضایی و مخابراتی را نیازمند تغییر نگرشها و داشتن نگاه راهبردی دولت، مجلس و مسئولان عنوان کرد.

موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیشنهادات استاندار هرمزگان

عزیزی در ادامه گفتگو خود با مهر با بیان اینکه غضنفری از قسمتهای مختلف کشتی سازی "فراساحل" بازدید کرد، افزود: در پایان بازدید در جلسه ایی که با حضور مدیران کشتی سازی و بخش خصوصی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس برگزار شد وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت خود را از کشتی سازی بیان کرد.

وی تصریح کرد: ارائه سفارشات شرکتهای کشتیرانی و شرکت نفتکش به کشتی سازی فراساحل، انجام تعمییرات کشتیهای شرکتهای کشتیرانی ایران در داخل و بخشودگی بدهی های مانده از گذشته در کشتی سازی مطرح شد.

استاندار هرمزگان اظهارداشت: با دستور غضنفری مقرر شد تا دو شرکت کشتیرانی و شرکت نفتکش سفارشات خود را با شرط اینکه سفارشات در موعد مقرر تحویل شود به فراساحل ارائه کنند تا ظرفیتهای بلااستفاده کشتی سازی مجددا فعال شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر مشاهده شده است که کشتیرانی کشتی های خود را برای تعمیر به کشورهای دیگر منتقل می کند که با مساعدت وزیر از این پس تعمییرات در داخل کشور و توسط شرکتهای مستقر در کشتی سازی فراساحل انجام خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور بخشودگی جرائم و بدهی های کشتی سازی از سوی شرکت کشتیرانی شد.

وی ابرازامیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد پویایی و زندگی در کشتی سازی خواهیم بود و ظرفیت مناسبی در جهت صنایع زیر دستی و بالادستی در کنار آن خواهیم بود که تاثیر مثبتی در رفع بیکاری و اشتغال جوانان خواهد داشت.