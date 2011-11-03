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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

کنگره شعر مقاومت ـ 11/

سردار نقدی میهمان ویژه اختتامیه کنگره شعر مقاومت می‌شود

سردار نقدی میهمان ویژه اختتامیه کنگره شعر مقاومت می‌شود

دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فردا به کار خود پایان خواهد داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی صبح روز جمعه 13 آبان در سالن 9 دی بوشهر به کار خود پایان خواهد داد.

در این مراسم  سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز به عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.

قرائت گزارش دبیر جشنواره و نیز تقدیر از شاعران حاضر در این کنگره از دیگر بخش‌های اختتامیه کنگره خواهد بود.

این برنامه از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 13 آبان در سالن 9 دی بوشهر برگزار می‌شود.

دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی در حال حاضر دومین روز برپایی خود را در بوشهر پشت سر می‌گذارد.

کد مطلب 1451190

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