به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، دومین کنگره شعر مقاومت بینالملل اسلامی صبح روز جمعه 13 آبان در سالن 9 دی بوشهر به کار خود پایان خواهد داد.
در این مراسم سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز به عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.
قرائت گزارش دبیر جشنواره و نیز تقدیر از شاعران حاضر در این کنگره از دیگر بخشهای اختتامیه کنگره خواهد بود.
این برنامه از ساعت 9 صبح روز سهشنبه 13 آبان در سالن 9 دی بوشهر برگزار میشود.
دومین کنگره شعر مقاومت بینالملل اسلامی در حال حاضر دومین روز برپایی خود را در بوشهر پشت سر میگذارد.
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