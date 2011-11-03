به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی صبح روز جمعه 13 آبان در سالن 9 دی بوشهر به کار خود پایان خواهد داد.

در این مراسم سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز به عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.

قرائت گزارش دبیر جشنواره و نیز تقدیر از شاعران حاضر در این کنگره از دیگر بخش‌های اختتامیه کنگره خواهد بود.

این برنامه از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 13 آبان در سالن 9 دی بوشهر برگزار می‌شود.

دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی در حال حاضر دومین روز برپایی خود را در بوشهر پشت سر می‌گذارد.