خوزستان در جذب سرمایه گذاری جایگاه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای سرمیه گذاری استان خوزستان افزود: در سالهای دفاع مقدس باتوجه به شرایط دوران جنگ تحمیلی در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری در استان مشکلاتی به وجود آمده بود که در حال حاضر با گامهای خوبی که از سال گذشته در استان و در راستای جذب سرمایه گذاران برداشته شده است استان خوزستان توانسته با جذب هزار و 342 میلیارد تومان در رتبه اول کشور قرار داشته باشد.

رئیس ستاد سرمایه گذاری استان خوزستان تصریح کرد: با افزایش این رقم رونق مناسب اقتصادی و پیشرفت مناسبی در استان حاصل می شود.



وی با اشاره به سفری که چندی پیش به اروپا داشته گفت: سرمایه گذار آلمانی روز یکشنبه وارد استان شده و در پروژه خط برقی راه آهن اصفهان، چهارمحال و بختیاری به خوزستان فعالیت خواهد کرد.



حجازی گفت: این شرکت سرمایه گذار جزو بهترین پیمانکارانی است که ریل دوخط به صورت برقی ایجاد خواهد کرد.



وی همچنین خبر از حضور هیئتی سرمایه گذار از کشور چین در روزهای اول و دوم آذرماه به استان داد و گفت: این هیئت از استان شاندونگ چین به خوزستان می آیند، استانی که بیش از 92 میلیون نفر جمعیت دارد و کل نفت و گاز کشور چین از این استان تامین می شود.



استاندار خوزستان افزود: این استان به لحاظ موقعیت اقتصادی وضعی بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.



حجازی، خطاب به اعضای ستاد سرمایه گذاری اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی دنیا و سربلند بودن کشورمان با وجود تحریم هایی که به خیال دشمن فلج کنده بوده اند توانسته ایم در جذب سرمایه گذاران و تقویت روابط اقتصادی با خارج عملکرد خوبی داشته باشیم.



وی عنوان کرد: شرکتهای خارجی سعی در ایجاد و افزایش روابط اقتصادی شان با ما دارند و امید است که مدیران دستگاه های دولتی و بخش خصوصی بتوانند با آمادگی لازم طرحها و برنامه هایشان را ارائه بدهند و زمینه های لازم حضور سرمایه گذاران را در استان مهیا کنند.



استاندار خوزستان همچنین در پایان جلسه اشاره ای به سفر هیئت تجاری کشور مالزی در 22 آبان ماه به استان خوزستان داشت.