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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

صدمات غیرقابل جبران درمانهای ناتوانی جنسی، چاقی و افزایش قد در ماهواره

صدمات غیرقابل جبران درمانهای ناتوانی جنسی، چاقی و افزایش قد در ماهواره

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: استفاده از داروها و دستگاه‌های درمان ناتوانی جنسی، چاقی، لاغری، زیبایی، افزایش قد و کوچک‌کننده بینی صدمات غیرقابل جبرانی به افراد وارد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی با اعلام این خبر گفت: مدت مدیدی است که کانال‌های ماهواره‌ای به صورت گسترده، داروها و وسایل و دستگاه‌هایی را در این زمینه‌ها تبلیغ کرده و بعضاً ادعا می‌کنند که این وسایل دارای مجوز وزارت بهداشت ایران است. درحالی که وزارت بهداشت به هیچکدام از این دستگاه‌های درمانی مجوز نداده و معتقد است استفاده از این روش‌های درمانی صدمات جبران‌ناپذیری به افراد وارد می‌کند.

وی افزود: استفاده افراد از این روش‌های درمانی موجب ایراد ضرر و زیان‌های جسمی غیرقابل جبران بوده و تهدیدکننده سلامت و حیات مصرف کننده است.

 مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: عرضه بسیار محدودی از دستگاه‌های مورد مصرف در ناتوانی‌های پاتولوژیک و فیزیولوژیک جنسی منحصراً از طریق داروخانه‌های سطح کشور و به ازاء ارائه نسخه معتبر توسط پزشک معالج (متخصص) بیمار امکانپذیر است.

شاهمرادی در پایان از رسانه‌های عمومی، صدا و سیما و وسایل ارتباط جمعی نوشتاری و اینترنتی خواست با اطلاع رسانی در این خصوص و آگاه سازی مردم مانع به ثمر نشستن تبلیغات کاذب ماهواره‌ای شوند.
 

کد مطلب 1451199

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