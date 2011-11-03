صدمات غیرقابل جبران درمانهای ناتوانی جنسی، چاقی و افزایش قد در ماهواره

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدرضا شاهمرادی با اعلام این خبر گفت: مدت مدیدی است که کانال‌های ماهواره‌ای به صورت گسترده، داروها و وسایل و دستگاه‌هایی را در این زمینه‌ها تبلیغ کرده و بعضاً ادعا می‌کنند که این وسایل دارای مجوز وزارت بهداشت ایران است. درحالی که وزارت بهداشت به هیچکدام از این دستگاه‌های درمانی مجوز نداده و معتقد است استفاده از این روش‌های درمانی صدمات جبران‌ناپذیری به افراد وارد می‌کند.

وی افزود: استفاده افراد از این روش‌های درمانی موجب ایراد ضرر و زیان‌های جسمی غیرقابل جبران بوده و تهدیدکننده سلامت و حیات مصرف کننده است.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: عرضه بسیار محدودی از دستگاه‌های مورد مصرف در ناتوانی‌های پاتولوژیک و فیزیولوژیک جنسی منحصراً از طریق داروخانه‌های سطح کشور و به ازاء ارائه نسخه معتبر توسط پزشک معالج (متخصص) بیمار امکانپذیر است.

شاهمرادی در پایان از رسانه‌های عمومی، صدا و سیما و وسایل ارتباط جمعی نوشتاری و اینترنتی خواست با اطلاع رسانی در این خصوص و آگاه سازی مردم مانع به ثمر نشستن تبلیغات کاذب ماهواره‌ای شوند.

