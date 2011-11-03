اخراج ایثارگران از وزارت راه کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام علی نوریجانی با اشاره به ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ابراز داشت: در حال حاضر تمامی امور مربوط به رزمندگان ، جانبازان و خانواده معظم شهداء در دفتری به نام دفتر مشاور وزیر در امور ایثارگران تجمیع شده و درصدد هستیم با تشکیل شورای مشاوران ایثارگران وزارت راه و شهرسازی و با دستور و کمک مهندس نیکزاد وزیر راه و شهرسازی ، کلیه مشکلات آنان را پیگیری نماییم.

وی افزود: این وزارتخانه در مجموعه ستاد ، صف و سازمانهای تابعه خود به امورات بیش از 15 هزار نفر از خانواده معظم شهدا ،آزادگان ، جانبازان و ایثارگران رسیدگی می نماید که وجود این تعداد ایثارگر و شاهد جایگاه ویژه ای به این وزارتخانه داده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران در پاسخ به این سئوال که آیا اخیرا کسی از ایثارگران وزرات راه و شهرسازی تعدیل و یا اخراج شده است بیان کرد: این اخبار کذب محض بوده و وجود خارجی ندارد. ممکن است در مواردی دیده شود که احدی از کارمندان با احکام قضایی و یا در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دچار صدور رای و یا مواجه با اعمال قانون شده باشند که البته این امر در مورد ایثارگران بسیار نادر است و تا کنون چنین خبری را ندارم.

نوریجانی با بیان اینکه در صورت بروز چنین اتفاقاتی دفتر ما مدافع حقوق ایثارگران بوده و اجازه تضییع حقوق آنها را نخواهد داد گفت: با عنایت به قوانین موجود در خصوص ایثارگران و اهتمام دولت نهم و دهم درزمینه تبدیل وضعیت آنها و همچنین نگاه متعالی وزیر راه و شهرسازی در خصوص پرداختن و رفع مشکلات ایثارگران چنین مشکلاتی را نداریم و در موارد خاص هم دفتر ما و سایر اعضای شورای مشاورین ایثارگران وزارتخانه که مشاورین مدیران عامل شرکتهای تابعه در امور ایثارگران و مشاوران مدیران کل سطوح استانی در امور ایثارگران هستند، بر روی همه ایثارگران عزیز و سرافراز وزارتخانه باز بوده و آمادگی داریم صحبت های عزیزانمان را شنیده و در جهت رفع مشکل آنان گام برداریم.

وی از ایثارگران ، جانبازان و خانواده معظم شهدای وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد: در صورت بروز هرگونه مشکلی که نیاز به حمایت و پشتیبانی دفتر مشاور وزیر در امور ایثارگران دارد، به این دفترمراجعه و یا تماس حاصل نموده و مشکلات خود را مطرح نمایند.

حجت الاسلام نوریجانی در پایان تاکید کرد که وزیر راه شخصا امورات مربوط به آزادگان ، رزمندگان ، جانبازان ، ایثارگران و خانواده معظم شهدا را مدیریت می کند.