مدیران و کتابداران کانونهای مساجد یزد بیمه می شوند

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه جدی به وضعیت مدیران مسئول و کتابداران کانونهای مساجد اظهار داشت: در استان یزد 42 نفر از مدیران مسئول کانونهای مساجد و 60 نفر از کتابداران بیمه می شوند.

وی ادامه داد: کتابداران و مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان از طریق صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار می شوند.

حکیمیان کانونهای مساجد را یکی از مناسب ترین و مهم ترین بسترها برای هزینه کرد اعتبارات فرهنگی و پرورش نیروهای متعهد و مذهبی دانست.

وی با بیان اینکه اکنون 418 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان یزد فعالیت می کنند، افزود: بیمه کتابداران جوانی که در مساجد به شکل افتخاری فعالیت دارند، با هدف حمایت از آنان صورت می گیرد.

مسئول کانون مساجد استان یزد با اشاره به سخن امام راحل که "مساجد سنگر است، سنگرها را باید حفظ کرد"، افزود: تقویت باورهای دینی در بین اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان، ارائه آموزش های فرهنگی و عملی با محوریت امور قرآنی، دینی و اعتقادی از ماموریت کانونهای مساجد است.