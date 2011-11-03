به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان زنجان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد با بیان اینکه متأسفانه تعدادی از صاحبان کالا در گمرک تخلف می‌کنند، افزود: با اجرای شیوه‌نامه جدید در ترخیص موقت کالا، به افرادی که تخلف گمرکی آنها محرز شده است، خدمات گمرکی ارائه نخواهد شد، چرا که عزم ما این است که با تخلفات گمرکی به شدت برخورد کنیم.



وی از تسهیل تجارت و اجرای قوانین و مقرران به‌عنوان دو وظیفه اصلی و قانونی گمرک یاد کرد و ادامه داد: تسهیل تجارت یعنی سرعت دادن به کار و اجرای قوانین و مقررات هم به معنای دقت داشتن در امور است که معمولاً بین این دو وظیفه یک فضایی ایجاد می‌شود، به همین خاطر مدیر گمرک باید به گونه‌ای مدیریت کند که یک تعادل منطقی بین سرعت و دقت ایجاد شود.



معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه دو بسته سیاستی از سوی گمرک در سال جهاد اقتصادی، افزود: این دو بسته شامل حمایت از تولید و پیشگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی است که در بحث حمایت از تولید، معتقدیم کشور باید به‌دنبال توسعه صادرات باشد که تحقق این مهم نیز بدون ارتقاء تولیدات داخلی و بالا بردن توان رقابت با کالاهای خارجی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

