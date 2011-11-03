موج انتقادات از شهرک سازی اسرائیل/ انتقام گیری از جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، رژیم صهیونیستی که همواره در راستای دهن کجی به خواست جامعه جهانی به سیاست های توسعه طلبانه خود ادامه می دهد این بار که از عضویت فلسطین در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) به خشم درآمده بود روز سه شنبه اعلام کرد که 2 هزار واحد مسکونی جدید در شهرک های "گوش عتصیون" و "معال آدومیم" در شرق قدس احداث خواهد کرد. این رژیم همچنین اعطای درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین را مسدود کرد.

گستاخی اخیر رژیم صهیونیستی که به نوعی انتقام گیری از فلسطین و جامعه جهانی است با واکنش های تند بین المللی حتی از سوی هم پیمانان غربی این رژیم مواجه شده است.

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنشی انفعالی نسبت به توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین تنها به ابراز نگرانی اکتفا کرد.

"اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث 2 هزار واحد مسکونی در کرانه باختری را به شدت محکوم و اعلام کرد که این تصمیم بیانگر ناتوانی و خشم اسرائیل از حمایت جهانی از حق تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

وی افزود: اسرائیل همچون گذشته ثابت کرد به روند صلح واقعی و مبتنی بر تحقق راه حل دودولتی هرگز پایبند نیست.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان نیز در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از سیاست های شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اظهار داشت: تداوم توسعه شهرک ها از سرگیری مذاکرات صلح را با دشواری مواجه می کند.

"گای کارنی" سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که واشنگتن با تصمیمات یکجانبه از سوی طرف های فلسطینی و اسرائیلی مخالف است چرا که این اقدامات تلاش ها برای آغاز مذاکرات مستقیم سازش را از بین می برد.

وزارت خارجه ایتالیا نیز در بیانیه ای اعلام کرد که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی فضای لازم برای از سرگیری مذاکرات سازش و اعتماد طرفین را از بین می برد.

وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای از کابینه رژیم صهیونیستی خواست که از هر گونه اقدام یکجانبه پیش از مذاکرات سازش خودداری کند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: موافقت با تحریم های گروهی فلسطین صرفا به این دلیل که می خواهند بخشی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد باشند محال است.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز توسعه شهرک ها را محکوم و اعلام کرد: طبق قوانین بین المللی توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی از جمله قدس شرقی غیر قانونی است و مانعی بر سر راه صلح به شمار می رود.

وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای اعلام کرد: پاریس متذکر می شود که شهرک سازی در کرانه باختری و قدس شرقی هر دو به یک اندازه غیر قانونی است و تهدیدی برای تحقق راه حل دودولتی محسوب می شود.

"ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس نیز اظهار داشت که از روند توسعه شهرک ها نگران است و این اقدامات را به نفع هیچکس نمی داند.

"موریسو ماساری" سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا نیز با ابراز نگرانی شدید از توسعه شهرک ها در مناطق اشغالی قدس و کرانه باختری و توقف اعطای درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این اقدام رژیم صهیونیستی نقض تعهدات کمیته چهارجانبه در امور صلح خاورمیانه است.

"محمد الکاید" سخنگوی وزارت خارجه اردن نیز با غیر قانونی خواندن سیاست های شهرک سازی رژیم صهیونیستی از این رژیم خواست که به تعهدات خود در کمیته چهارجانبه پایبند باشد.