راه های توسعه اقتصادی فارس و پاکستان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زمانیان شامگاه پنج شنبه در مراسم استقبال از هیئت تجاری کشور پاکستان، گفت: استان فارس و شهر شیراز دارای پیشینه تاریخی، فرهنگی و ادبی فراوان است.

وی ادامه داد: این استان در مباحث مختلف از جمله اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در کشور رتبه های برتر را در اختیار دارد.

زمانیان با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی خارجی در استان فارس به عنوان یکی از اولویت ها به حساب می آید، یادآور شد: استان فارس به عنوان قطب کشاورزی کشور معرفی می شود که از این جهت صادرات محصولات و تولیدات را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون برنامه ریزی استانداری فارس تاکید کرد: حضور هیئتی تجاری از کشور پاکستان در استان فارس به طور یقین می تواند موجبات بررسی راهکار های جدید برای توسعه تجاری و اقتصادی میان فارس و کشور پاکستان را فراهم کند.

در ادامه این نشست نیز سر وزیر ایالت خبر پختو نخوا نیز گفت: ایران جایگاه خاصی در روابط بین الملل کشور پاکستان دارد.

امیر حیدر خان هوتی با اشاره به جایگاه شیراز تصریح کرد: شیراز دارای فرهنگ و تاریخ غنی است و افراد بزرگی را به جهان ارائه کرده که یکی از دلایل مهم این سفر نیز همین است.

وی یادآور شد: اهداف تجاری فراوان و مهمی را در این سفر دنبال می کنیم که امیدوارم بتوانیم همکاری های مشترک فراوانی را با یکدیگر داشته باشیم.

گروه تجاری کشور پاکستان طی دو روز اقامت خود در استان فارس از کارخانجات و صنایع استان بازدید خواهند کرد و دیداری نیز با بازرگانان و صنعتگران فارس خواهند داشت.