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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

سردار سجادیان:

یک تن موادمخدر در فارس کشف شد

یک تن موادمخدر در فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان فارس از کشف یک تن موادمخدر طی 10 روز گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح جزئیات عملیات پلیس گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ در سطح استان، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در 10 روز گذشته توانستند کشفیات قابل توجهی داشته به طوریکه ضربه کارآمدی بر شبکه قاچاق موادمخدر در فارس وارد شده است.

وی افزود: پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس با هدف جلوگیری از ورود و ترانزیت موادمخدر ر سطح استان با اجرای طرحهای نامحسوس به طور شبانه روزی توانست طی 10 روز پنج باند موادمخدر را منهدم کند.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: با انهدام این باندها یک تن موادمخدر شامل 748 کیلو و 115 گرم تریاک، 167 کیلوگرم حشیش، 33 کیلو و 260 گرم هروئین کشف و در این رابطه 55 قاچاقچی و توزیع کنندگان موادمخدر دستگیر و 20 دستگاه خودرو و 53 دستگاه تلفن همراه متعلق به آنها نیز توقیف شد.

سردار سجادیان ضمن تقدیر از همکاری شهروندان با ماموران نیروی انتظامی فارس بر ادامه برخورد قاطع پلیس فارس با خرده فروشان و قاچاقچیان خبر داد و اظهار داشت: اعتیاد سلاحی است که جوانی و اراده انسان را نشانه می رود و باعث خواهد شد که خانواده ها با آرامش و خوشبختی و حتی سلامتی خود وداع کنند.

کد مطلب 1451220

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