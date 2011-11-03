یک تن موادمخدر در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح جزئیات عملیات پلیس گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ در سطح استان، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در 10 روز گذشته توانستند کشفیات قابل توجهی داشته به طوریکه ضربه کارآمدی بر شبکه قاچاق موادمخدر در فارس وارد شده است.

وی افزود: پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس با هدف جلوگیری از ورود و ترانزیت موادمخدر ر سطح استان با اجرای طرحهای نامحسوس به طور شبانه روزی توانست طی 10 روز پنج باند موادمخدر را منهدم کند.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: با انهدام این باندها یک تن موادمخدر شامل 748 کیلو و 115 گرم تریاک، 167 کیلوگرم حشیش، 33 کیلو و 260 گرم هروئین کشف و در این رابطه 55 قاچاقچی و توزیع کنندگان موادمخدر دستگیر و 20 دستگاه خودرو و 53 دستگاه تلفن همراه متعلق به آنها نیز توقیف شد.

سردار سجادیان ضمن تقدیر از همکاری شهروندان با ماموران نیروی انتظامی فارس بر ادامه برخورد قاطع پلیس فارس با خرده فروشان و قاچاقچیان خبر داد و اظهار داشت: اعتیاد سلاحی است که جوانی و اراده انسان را نشانه می رود و باعث خواهد شد که خانواده ها با آرامش و خوشبختی و حتی سلامتی خود وداع کنند.