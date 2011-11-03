ساخت پارکینگ در شهر بجنورد مستلزم مشارکت بخش خصوصی است

گل محمد الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر چند با ثابت ماندن عرض خیابانهای شهر بجنورد، شمار خودروها در حال افزایش است، با این وجود، برای کاهش ترافیک در سطح خیابانهای این شهر، فرهنگسازی امری ضروری است.

وی تصریح کرد: ساخت پارکینگ در شهر بجنورد ضرورتی است که نیازمند مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

وی اعلام کرد: دو گاراژ قدیمی در شهر بجنورد واقع در خیابان مخابرات و میدان کارگر به منظور ساخت پارکینگ طبقاتی خریداری شده، این در حالی است که هنوز سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای این پروژه ها اعلام مشارکت نکرده است.

این مسئول یادآور شد: به منظور روانسازی ترافیک در تقاطع خوشی شهر بجنورد ساخت پل زیرگذر و روگذر پیش بینی شده است که پیگیر آغاز اجرای این پروژه هستیم.

وی افزود: برای روانسازی ترافیک در میدان شهید این شهر نیز ساخت پل هوایی و ریل برقی با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی پیش بینی شده است.

وی در ادامه در راستای حذف تردد کامیونهای باری در سطح شهرهای خراسان شمالی اظهار داشت: علاوه بر اینکه ساخت کنارگذر شمالی شهر بجنورد در حال اجرا است، به زودی کنارگذر شهر فاروج نیز آسفالت می شود.

وی یادآور شد: مطالعات ساخت کنارگذر شهرهای شیروان و آشخانه در حال انجام است که با پایان مطالعات، عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

الهی در خاتمه با اشاره به یک هزار و 10 میلیارد ریال اعتبار مصوب سال مالی 90 برای تخصیص به شهرداریهای استان به منظور اجرای نه برنامه، 30 طرح و 502 پروژه، اعلام کرد: تا پایان مهر ماه 43 درصد از این مصوبه جذب شد.