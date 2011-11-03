آغاز عملیات توسعه فضای سبز در شهرک صنعتی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مهربانی افزود: این طرح در مساحتی به وسعت 3.3 هکتار و با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال به مدت سه ماه اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح دو هزار و 565 اصله نهال کاشته می شود، گفت: همزمان با مراحل کاشت نهال شبکه آبیاری تحت فشار و سیستم قطره ای نیز راه اندازی می شود تا حداکثر بهره وری از منابع آب انجام شود.

وی انجام 16 هزار و 800 مترمکعب عملیات خاکی و اجرای 7.7 کیلومتر شبکه آبیاری قطره را از مهمترین مراحل انجام این طرح اعلام کرد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از چهار شهرک صنعتی بزرگ کشور محسوب می شود، گفت: به دلیل اهمیت بالای این شهرک صنعتی در استان و کشور، توسعه فضای سبز و اجرای طرحهای زیست محیطی با هدف ایجاد فضای سبز و با نشاط و حفظ و حراست از محیط زیست در اولویت برنامه های توسعه این شهرک قرار گرفته و تاکنون علاوه بر ایجاد324 هزار و 600 متر مربع فضای سبز و کاشت 90 هزار و 373 اصله نهال سامانه تصفیه خانه فاضلاب شهرک نیز درحال فعالیت است و عملیات اجرای مدول دوم تصفیه خانه این شهرک نیز با پیشرفت فیزیکی 65 درصد درحال انجام است.

مهربانی افزود: براساس آئین نامه ها حدود 25 درصد از فضای شهرکها و نواحی صنعتی باید به فضای سبز اختصاص یابد که آمارهای موجود در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بیانگر اینست که درصد فضای سبز در این شهرک صنعتی بالاتر از میانگین کشوری است و شهرک صنعتی یاد شده یکی از سرسبزترین و زیباترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با انجام این طرحها ضمن افزایش درصد برخورداری این شهرک صنعتی از فضای سبز، بیابان زدایی و جلو گیری از فرسایش خاک نیز صورت پذیرد.