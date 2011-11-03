پرداخت جوایز صادراتی از جیب مرغدار منطقی نیست

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چاره اندیشی برای تولید مازاد بر نیاز باعث شده تا دولت با پیشنهاد اختصاص جوایز صادراتی از سوی اتحادیه مرغداران کشور موافقت کند.

وی اظهار داشت: جوایز صادراتی برای هر کیلو مرغ 500 تومان مصوب شده ولی با توجه به تفاوت معنی دار قیمت مرغ با بازارهای جهانی و کشورهای همسایه و نیز برخی از موضوعات خاص به نظر می رسد موضوع صادرات در سال جاری عملیاتی نشود.

عضو هیئت مدیره اتحایه مرغداران کشور گفت: برای تامین منابع اختصاص جوایز صادراتی متاسفانه به شکلی عمل شده که مورد قبول نیست.

وی افزود: برای کاهش قیمت تمام شده مرغ و جبران بخشی از زیان های وارد شده به مرغداران قرار بود 220 هزار تن گندم یارانه در بین مرغداران توزیع شود که مسئولان ذیربط تصمیم گرفتند به جای آنکه این حجم گندم را بین مرغداران توزیع کنند در بورس ارئه و به فروش برسانند و درآمد حاصل را به بخش صادرات مرغ اختصاص دهند که به نوعی پرداخت جوایز صاراتی از جیب مرغدار است و هیئت مدره جدید اتحادیه مرغداران کشور با تامین منابع از این محل مخالف است.

اسدالله نژاد ادامه داد: در گذشته شرایط به گونه ای بود که حجم تولید با میزان مصرف تقریبا برابر بود ولی به دلیل عدم توزیع مناسب در برخی مواقع تولید بیشتر می شد که مبادرت به ذخیره سازی و در مواقع کمبود یا افزایش مصرف به بازار تزریق می شد ولی اکنون افزایش تولید و نبود بازار برای مصرف مرغ در کشور جدی است و باید ضمن اختصاص ردیف بودجه برای صادرات و کاهش یا حذف کامل تعرفه واردات سویا و ذرت هیچ گونه مجوزی برای ورود مرغ به کشور صار نشود.

وی یادآورشد: اگر برای تولید مرغ در کشوربرنامه ریزی صحیح صورت نگیرد آسیب های وارده جدی خواهد بود و کلید رفع مشکل نیز تشکل ها و خود مرغداران هستند و واگذاری امور تولید و برنامه ریزی به تشکل ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی به این موضوع کمک خواهد کرد.