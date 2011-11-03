شعر مقاومت اسلحه شاعران در مبارزه با اشغالگران است

شیخ فاضل عباس مخدر مسئول هماهنگکننده کنگره شعر عربی لبنان وعضو اتحادیه نویسندگان لبنانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دومین کنگره شعر مقاومت در بوشهر با اشاره به اینکه موضوع مقاومت و بیداری اسلامی به تنهایی میتواند یک جریان فکری و ادبی خالص برای سرایش شعر در جهان ایجاد کند، گفت: شعر در میان سایر مقولات ادبی موضوعی است که بیشتر مضامینی را باز میتاباند که در ذهن و زبان مردم آن جامعه به صورت آشکار و گاه پنهان به چشم میخورد و لذا وقتی مقاومت و بیداری اسلامی موضوع اصلی فکر و ذهن مردم منطقه است، خیلی دور از ذهن نیست که مساله مقاومت را مهمترین موضوع برای سرایش شعر در روزگار فعلی بدانیم.
عضو موسسه دیوان کتاب لبنان ادامه داد: در همه کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی جهان این روزها موضوع مقاومت و بیداری و حتی ایستادگی در برابر اشغالگر موضوع اصلی صحنه سیاسی و اجتماعی است و به همین دلیل چندان دور از ذهن نیست که شعر مقاومت را موضوع عمومی تمامی جهان اسلام در حوزه ادبیات بدانیم.
عباس مخدر افزود: مضامین مورد توجه در مقاومت و بیداری اسلامی این روزها بسیار گستردهتر از سابق شده است و قالبهای متنوعی نیز برای بیان آن مورد استفاده قرار گرفته است که این موضوع نسبت به سالهای ابتدایی آغاز مبارزه علیه اشغال در کشورهای عربی با رشد خوبی روبرو شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه شعر زاییده حس درونی شاعر است، بیان کرد: شاعر فردی است که نسبت با سایر افراد اجتماع پیرامونی خود، حساستر است و زبانش را به صورت آهنگین در اختیار آن در آورده است. شعر مقاومت امروز در دست شاعران همانند اسلحههایی است که مبارزان در صف نخست جنگ علیه اشغالگری در دست خود دارند.
این شاعر همچنین با اشاره به تاثیر غیرقابل انکار شعر مقاومت در ادبیات نوین کشورهای منطقه، گفت:هم اکنون در لبنان شاعرانی را میتوانید بیابید که شعری جز شعر مقاومت نمیسرایند و این چیزی جز تاثیر فرهنگ مقاومت در ادبیات کشورهای مسلمان نیست.
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