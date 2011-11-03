رشد 100 درصدی صادرات از استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی صبح پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذای استان زنجان، با اشاره به وجود یک‌هزار و 300 پرونده بازرگانی در استان زنجان افزود: در حال حاضر 85 صادرکننده فعال داریم که از این تعداد برخی از فعالان هم صادرکننده و هم واردکننده هستند.



وی ادامه داد: در نیمه اول سال‌جاری در حدود 159 میلیون دلار ثبت سفارش واردات داشتیم که 95 درصد آن را ماشین‌آلات خط تولید و اولیه بوده است.

همچنین دبیر اجرایی اتاق زنجان به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت صادرات استان پرداخت و گفت: رتبه صادراتی استان زنجان در نیمه اول سال‌جاری بر حسب تولیدکننده در جایگاه یازدهم، از نظر صادرکننده در مکان هفدهم و به لحاظ گمرکات کشور نیز در رتبه 25 قرار داشت.



محسن عطائیان، از اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و بانک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی صادرات استان یاد کرد و افزود: در همین زمینه با مشکلات دیگری از جمله مشکل انتقال ارز و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و افزایش 15 درصدی مربوط به حواله به سایر کشورها، بالا بودن نرخ بهره بانکی و کم بودن زمان بازپرداخت، کمبود نقدینگی و کندی اعطای سرمایه در گردش توسط بانک‌ها، عدم ثبات در قیمت بازار داخلی و نیز واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخلی به بازار و افت محصولات تولیدی داخلی مواجه است.



وی، ادامه داد: در همین راستا تسریع در ارتقاء سطح تشکیلاتی گمرک زنجان از مدیریت به اداره‌کل، تعریف راه‌آهن زنجان به‌عنوان مقصد بین‌المللی، ارائه مجوز برای دپوی سرریز کالاها در مبادی ورودی، تخصصی شدن گمرک زنجان در زمینه‌های واردات کالاهای الکتریکی و برقی، زمینه‌سازی جذب کارشناسان مجرب گمرکی و همچنین بررسی بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جفرافیایی زنجان برای فعالیت‌های گمرکی در شمال‌غرب کشور، جزو پیشنهادات استان در این زمینه به‌شمار می‌رود.