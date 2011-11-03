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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

غیادی:

قیمت خرید تضیمی سویا به ازای هر کیلوگرم 5200 ریال اعلام شد

قیمت خرید تضیمی سویا به ازای هر کیلوگرم 5200 ریال اعلام شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر، کارشناس دانه های روغنی جهادکشاورزی گنبد کاووس، قیمت خرید تضمینی دانه روغنی سویا را به ازای هر کیلوگرم را 5200 ریال اعلام کرد.

رحمت الله غیادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت محصول دانه روغنی سویا از اول آبانماه در شهرستان خبر داد و گفت: به دلیل بارندگی و کاهش دما برداشت با تاخیر آغاز شده است.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری هزار و 12 هکتار قرارداد کشت منعقد شده بود که به دلیل کم آبی سطح سبز این میزان محصول به 850 هکتار رسید.

غیادی در خصوص توزیع نهادها بین کشاورزان گفت: 73 تن انواع بذر بین کشاورزان توزیع شده است و 87 تن انواع کودهای شیمیایی نیز توزیع شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود از 850 هکتار سطح قابل برداشت محصول دانه روغنی سویا مقدار هزار و 400 تن سویا برداشت شود.

غیادی میزان برداشت این محصول را در سال قبل هزار و 700 تن اعلام کرد.

شهرستان گنبد کاووس با 160 هزار هکتار اراضی زراعی در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1451241

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