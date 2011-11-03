قدرتمندترین مردان جهان در سال 2011 از نگاه فوربس/ ملک عبدالله ششم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا امسال با پشت سر گذاشتن "هو جین تائو" همتای چینی خود عنوان قدرتمندترین سیاسمتدار جهان را از آن خود کرد.

مجله آمریکایی فوربس در جدیدترین فهرست سیاستمداران قدرتمند جهان پس از اوباما نام "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه را آورده که اصلی ترین گزینه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور است.

این در حالی است که "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین در این فهرست در جایگاه سوم قرار گرفته است. وی سال گذشته در صدر این فهرست قرار گرفته بود.

اما عنوان چهارم این فهرست متعلق به "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان است که همچنان به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته می شود. در رتبه پنجم فهرست فوربس نیز "بیل گیتس" موسس مایکروسافت جای دارد، وی ثروت میلیاردی خود را در اختیار برنامه اصلاح سیستم بهداشتی آمریکا قرار داده است.

در این فهرست همچنین نام پادشاه عربستان به عنوان ششمین مرد قدرتمند جهان در سال 2011 به چشم می خورد. "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" در فهرست سال گذشته فوربس عنوان سوم را داشت.

جالب اینجا است که در فهرست امسال دیگر نامی از " دومینیک استراوس کان" رئیس مستعفی صندوق بین المللی پول بدلیل رسوایی اخلاقی وی برده نشده و جانشین وی "کریستیان لاگارد" رتبه ای بهتر از 39 بدست نیاورده است.

گفتنی است جوانترین فرد فهرست قدرتمندان جهان درسال 2011"مارک زوکربرگ"27 ساله بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک است. وی رتبه نهم را در این جدول از آن خود کرده است.