صادرات استان زنجان مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی صبح پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذای استان زنجان، با تأکید بر اینکه مقامات دولتی باید علاوه بر نگاه ویژه امروزی، یک نگاه ویژهتری نیز جهت جبران عقبماندگیهای گذشته داشته باشند، افزود: با توجه به اینکه اشتغالزایی اول استان در بخش معدن و صنایع معدنی است، لذا اهتمام به این موضوع باید در رأس امور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه داستان فرآوردههای معدن استان باید به صورت تخصصیتر دنبال شود، ادامه داد: همجواری زنجان با هفت استان در هیچ جای کشور مشاهده نشده است و این میتواند یک مزیت برای استان زنجان تلقی شود. همچنین میانگین فاصله مرکز استان با استانهای همجوار حدود سه ساعت است که این موضوع نیز باید در پیشبرد اهداف تعیین شده بهعنوان یک مزیت در نظر گرفته شود.
جمیلی افزود: یکی از پیشنهادات ما این است که وضعیت حمل و نقل ریلی در استان تقویت شود، با این دید که زنجان بهعنوان محل بارگیری گمرک بینالمللی و مبدأ تلقی شود.
زنجان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه اتاق زنجان با اعلام اینکه شاخصهای استان در زمینه کسب و کار از رشد خوبی برخوردار است، گفت: با این وجود استان زنجان در احقاق حق خود دچار مظلومیت شده که گواه آن وجود گمرک در وضعیت کنونی و گذشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی صبح پنج شنبه در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذای استان زنجان، با تأکید بر اینکه مقامات دولتی باید علاوه بر نگاه ویژه امروزی، یک نگاه ویژهتری نیز جهت جبران عقبماندگیهای گذشته داشته باشند، افزود: با توجه به اینکه اشتغالزایی اول استان در بخش معدن و صنایع معدنی است، لذا اهتمام به این موضوع باید در رأس امور قرار گیرد.
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