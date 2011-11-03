وقوع 34 حادثه آتش سوزی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته 34 آتش سوزی و 79 حادثه گوناگون دیگر در شهر تهران رخ داد که در جریان آن 8 نفر از شهروندان آسیب دیدند.

آتش سوزی های این مدت 7 واحد مسکونی، 5 دستگاه وسیله نقلیه و چند مکان دیگر را در بر گرفت و خساراتی به آنها وارد کرد.



آتش نشانان با حضور بموقع در محل این آتش سوزی ها ضمن خاموش کردن کامل آنها از گسترش شعله های آتش جلوگیری بعمل آوردند.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 14 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل ساختمان، 10 حادثه آسانسور، 8 حادثه رانندگی، 4 حادثه نشت آب در منازل، 2 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و چند حادثه دیگر انجام دادند و خدمات ایمنی را به شهروندان ارائه کردند.