نمایش "مستأجر جدید" در خانه تئاتر تبریز اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مستاجر جدید" در قالب اجرایی متفاوت و به کارگردانی حسین عبداللهی در مجموعه خانه تئاتر تبریز اجرا می شود.

حسین عبداللهی، کارگردان این نمایش در خصوص ویژگی های این اثر گفت: "مستأجر جدید" داستان زندگی هر روزه انسان امروزی است، داستان مدرنیته و غرق شدن در تجملات زندگی جدید و مسائل حول و حوش این محور که یونسکو با زبانی خاص و منحصر به فرد آن را روایت کرده است.

وی ایجاد تغییرات در نوع روایت و اجرا را از ویژگی های این نمایش دانست و افزود: تفاوت این اجرا با سایر کارهای مشابه این است که در این نمایش عین آنچه که در متن نمایش آمده اجرا نمی شود بلکه با افزودن خلاقیت و چاشنی تحلیل ذهنی از محتوای نمایش، آن را با یک شیوه جدید و نو به اجرا در آورده ایم.

به گفته کارگردان نمایش، روایت مستاجر جدید در طول نمایش مخاطب را با سئوالات زیادی درگیر می کند اما در پایان تماشاگر درک می کند که این نمایش تصویری از زندگی روزمره هر یک از ماست.

گفتنی است این نمایش 45 دقیقه ای از 14تا 23 آبان راس ساعت 20 به اجرا در خواهد آمد.