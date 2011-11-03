فعالیتهای ورزشی را بین دانشجویان نهادینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشتی دار صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی دانشجویان نخبه علمی کشور افزود: اولین شاخص سلامتی پرداختن به فعالیت های ورزشی است و برای شما نخبگان که در آینده راهبرد سیاست های کلان به دست شما محقق می شود ورزش کردن نیز همانند دانش و پژوهش مهم است.

وی بیان داشت: با برگزاری المپیاد ورزشهای همگانی نخبگان علاوه بر تقویت روحیه این آینده سازان و مدیران آینده کشور بحث ورزش های بومی و سنتی، ورزش های زور خانه ای و جوانمردی نیز تقویت خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز گفت: این المپیاد دارای ویژگی های ارزشمندی است و مهمترین ویژگی آن ایجاد وحدت بین نسل جوان و دانشجویان نخبه است.

رامین رحمانی افزود: شاید در اصل ماجرا شما اینجا تنها برای مسابقه آمده باشید اما با جمع شدن دانشجویان نخبه سراسر کشور در کنار هم علاوه بر ایجاد یک مسابقه و رقابت، وحدت ملی نیز به نمایش گذاشته می شود و خورشید اقتدار در بین نخبگان تابنده تر خواهد شد.

رحمانی با بیان اینکه دانشجویان امروز خواسته و توقعاتشان همانند دانشجویان دیروز جمهوری اسلامی است تصریح کرد: نخبگان کسانی هستند که برای اعتلای و سربلندی کشور عزیزشان گام بر داشته اند تا در آینده بتوانند افرادی موثر برای جامعه خود باشند.

این مراسم با اجرای موزیک با گویش گرگانی و اجرای تئاتر سیاه بازی همراه بود.