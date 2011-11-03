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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

در دیدار مقابل ناپولی؛

استخوان ترقوه "شواین اشتایگر" شکست/ دوری شش هفته‌ای از میادین

استخوان ترقوه "شواین اشتایگر" شکست/ دوری شش هفته‌ای از میادین

باشگاه بایرن مونیخ اعلام کرد باستین شواین اشتایگر هافبک ملی پوش این تیم بعد از شکسته شدن استخوان ترقوه‌اش در دیدار شب گذشته لیگ قهرمانان مقابل ناپولی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شواین اشتایگر که در اوج آمادگی بود اکنون به دلیل این مصدومیت بازی‌های دوستانه تیم ملی آلمان مقابل اوکراین و هلند به علاوه جدال حساس بایرن مونیخ در بوندس‌لیگا مقابل دورتموند را از دست خواهد داد. اشتایگر بعد از درگیری با "گوکان اینلر" مدافع ناپولی دچار این شکستگی شد و حداقل 6 هفته از میادین دور خواهد بود.

"یوپ هاینکس"، سرمربی باواریایی‌ها بعد از بازی اعلام کرد: استخوان ترقوه باستین شکسته و امشب یا فردا تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پزشکان گفته‌اند او 4 تا 6 هفته خانه نشین خواهد بود. او یکی از مهره‌های اصلی تیم است و که در اوج آمادگی بود و بدون شک غیبتش روی عملکرد تیم تاثیر خواهد داشت.

بایرن شب گذشته به لطف هت تریک "ماریو گومز" با نتیجه 3 بر 2 از سد ناپولی گذشت و هم اکنون با 10 امتیاز در صدر گروه نخست رقابت‌ها قرار دارد. 

کد مطلب 1451257

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