به گزارش خبرگزاری مهر، شواین اشتایگر که در اوج آمادگی بود اکنون به دلیل این مصدومیت بازی‌های دوستانه تیم ملی آلمان مقابل اوکراین و هلند به علاوه جدال حساس بایرن مونیخ در بوندس‌لیگا مقابل دورتموند را از دست خواهد داد. اشتایگر بعد از درگیری با "گوکان اینلر" مدافع ناپولی دچار این شکستگی شد و حداقل 6 هفته از میادین دور خواهد بود.

"یوپ هاینکس"، سرمربی باواریایی‌ها بعد از بازی اعلام کرد: استخوان ترقوه باستین شکسته و امشب یا فردا تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پزشکان گفته‌اند او 4 تا 6 هفته خانه نشین خواهد بود. او یکی از مهره‌های اصلی تیم است و که در اوج آمادگی بود و بدون شک غیبتش روی عملکرد تیم تاثیر خواهد داشت.

بایرن شب گذشته به لطف هت تریک "ماریو گومز" با نتیجه 3 بر 2 از سد ناپولی گذشت و هم اکنون با 10 امتیاز در صدر گروه نخست رقابت‌ها قرار دارد.