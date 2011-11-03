به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌‌های کشور عصر امروز پنج‌شنبه با برگزاری پنجم مسابقه از هفته سوم دور رفت خود پیگیری می‌‌شود که مسابقه تیم‌‌های شهرداری زنجان و مهرام تهران مهمترین‌ بازی‌ خواهد بود، اما در بازی‌هایی که در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود، یک مسابقه حساس نیز در تهران برگزار می‌شود که در مقایسه با سایر بازی‌ها مطمئنا از اهمیت و حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است، جایی که جهش ترابری قم یکی از تیم‌های انتهای جدول در دومین بازی خارج از خانه خود میهمان تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران خواهد بود.



مسابقه حساس جهش ترابری قم و دانشگاه آزاد اسلامی تهران از ساعت 16 امروز در حالی در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران و به میزبانی تیم دانشگاه آزاد برگزار می‌شود که جهش ترابری قم تا قبل از این دیدار از دو باخت متوالی دو امتیاز در کارنامه دارد.



دانشگاه آزاد اسلامی تهران و جهش ترابری قم در حالی برابر یکدیگر به میدان می‌روند که دو تیم در آخرین بازی خود نتیجه متفاوتی برابر حریفان کسب کرده اند، جهش ترابری قم در خانه تیم شهرداری گرگان با حساب 66 بر 57 مغلوب شد.



از سوی دیگر تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی تهران در دیداری خارج از خانه در اهواز دست به کار بزرگی زد که طی آن موفق شد میزبان خود تیم ملی و حفاری ایران نماینده خوزستان را با بازیکنان سرشناس خود نظیر حامد حدادی با حساب 66 بر 54 شکست دهد و به دو امتیاز ارزشمند این مسابقه دست یافته و در جمع مدعیان لیگ برتر قرار بگیرد.



در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته دوم از دور رفت، تیم بسکتبال جهش ترابری قم بدون پیروزی و البته با دو شش باخت و کسب دو امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد ولی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی تهران با چهار امتیاز از دو پیروزی متوالی مکان دوم لیگ برتر بسکتبال را در اختیار دارد.



آخرین بار دو تیم در بازی برگشت پلی آف برای تعیین رده بندی پنجم و ششم لیگ برتر فصل گذشته بسکتبال باشگاه های کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برابر یکدیگر به میدان رفتند که البته در آن مسابقه دانشگاه آزاد اسلامی تهران به پیرورزی رسید.



جهش ترابری قم لیگ برتر را از آغاز تا کنون بسیبار پرفراز و نشیب پشت سرگذاشته است و پیش‌بینی اینکه شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در مسابقه عصر امروز پنج‌شنبه در تهران و برابر دانشگاه آزاد اسلامی تهران چه نتیجه‌ای کسب کنند،‌ بسیار دشوار است، زیرا میزبان برای حفظ موقعیت خود در جدول رده بندی در این مسابقه به دنبال پیروزی هستند.

