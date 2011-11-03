تقسیط بدهیها عمده ترین درخواستهای مردمی از شهرداری بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ترابیان پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار مردمی استاندار البرز و مدیران این استان به عنوان قائم مقام شهردار کرج در این ملاقات حاضر شد و به درخواستهای مردم رسیدگی کرد.

وی در حاشیه این ملاقات مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز جاری شمار زیادی از شهروندان با برنامه ریزی استانداری به فرمانداری کرج آمدند و مطالبات خود را مطرح کردند.

ترابیان افزود: شمار مشکلات شهروندان در حوزه شهرداری نسبت به سایر حوزه ها کمتر بوده است.

وی بیان کرد: عمده ترین درخواستهای مردمی درمراجعه به وی به عنوان نماینده شهردار در خصوص تقسیط بدهی ها بوده استو

ترابیان بیان کرد: با دستور شهردار تلاش شد اغلب درخواستها با مساعدت همراه شده و بدهی های تقسیط شود.

وی همچنین از بخشودگی بخشی از بدهی نیز در همین راستا خبر داد.