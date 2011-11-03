کارگاه آموزشی خبرنگاری تکمیلی در سپاه عاشورا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا طی سخنانی با اشاره به اهداف برگزاری این قبیل کارگاهها گفت: آموزش در مرحله اول بعد فنّی، تکنیکی و تئوریک دارد و در مرحله بعدی بعد کاربردی، اجرایی و عملیاتی دارد و باید کارآموزان بعد از فراگیری ابعاد تئوریک کارگاه بتوانند با استفاده از شیوهها و متدهای علمی و فنی، آموزههای خود را کاربردی و عملیاتی کنند تا بتوانند در حوزه مربوطه حرفی برای گفتن داشته باشند.
حجت الاسلام ابوالفضل عباسی ولایی با بیان اینکه بسیج به عنوان یک شبکه گسترده اجتماعی، رسانهای فراگیر محسوب میشود، اظهار داشت: با استفاده از پتانسیل و انرژی عظیم بسیج میتوان آرمانها و ارزشهای نهفته در درون انقلاب اسلامی را به جهانیان انتقال داد تا بتوانند ضمن الهام گیری از قدرت معنوی بسیج، نظامهای خود را به سوی اسلامی شدن هدایت کنند چنانکه انقلابهای اخیر منطقه خاورمیانه و دیگر کشورهای اروپایی بی تردید متاثر از انقلاب اسلامی است.
ولایی در ادامه دو عنصر صداقت و عقلانیت را در تکوین خبر مهم دانست و تصریح کرد: از آنجا که انسانها فطرتا از دروغ و ریا نفرت دارند و بالعکس تشنه صداقت، عدالت و عقلانیت هستند لذا در اوج دروغ پردازیهای رسانهای استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی الگوی انقلابهای منطقه شده است و دارد نظام سرمایه داری غرب را با استحاله فرهنگی و سیاسی مواجه میسازد.
حجت الاسلام ابوالفضل عباسی ولایی در ادامه افزود: علت اینکه رسانههای استکبار جهانی تلاش میکند جایگاه معنوی بسیج را متزلزل کند در این حقیقت نهفته است که استکبار جهانی به پتانسیل عظیم بسیج پی برده است و میداند که تا زمانی که بسیج نفس میکشد نخواهد گذاشت استکبار جهانی و ایادی مزدور آنها در سراسر جهان به مطامع دنیوی و شیطانی خود نایل شود.
در ادامه این مراسم، سرهنگ علی اصغری مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه عاشورا طی سخنانی با اشاره به ویژگیهای خبرنگاران حرفهای اظهار داشت: ذوق، استعداد و علاقه اولین شرط خبرنگاری است و خبرنگاران بسیجی بایستی پس از فراگیری شیوههای نوین خبرنگاری بتوانند رویدادها و حوادث مهم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... را به صورت آنلاین در شبکههای خبری منتشر سازند قبل از اینکه رسانههای فرصت طلب استکبار جهانی بخواهند به تحریف رویدادهای خبری دست بزنند.
اصغری در ادامه با بیان اینکه نباید در حوزه خبر، کیفیت را فدای کمیت کرد، بیان کرد: امروز با آمار و ارقام و اعداد نمیتوان حوزه رسانه را مدیریت کرد و باید با استفاده از فناوریهای مدرن رسانهای بتوان اخبار رویدادها را انتقال داده و فرصت را از دست رقبای رسانهای ربود تا بتوان خبر را در صدر اخبار رسانهای قرار داد.
لازم به یادآوری است در ادامه این مراسم، کارشناسان و اساتید حوزه رسانه در ارتباط با خبرنگاری تخصصی راهکارهای کارشناسانه ارائه داده و مخاطبان را با تکنیکها و تاکتیکهای خبری آشنا ساختند.
نظر شما