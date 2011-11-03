دیدار صمیمی استاندار البرز با 200 نفر از مردم استان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار مردمی بالغ بر200 نفر از مردم استان با تعیین وقت قبلی در ساختمان فرمانداری کرج با استاندار خود ملاقات کردند.
فرماندار کرج در حاشیه این دیدار مردمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه این دیدارها نقش بسزایی در ایجاد امید و اعتماد در میان مردم دارد، اظهار داشت: رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم از جمله سیاست های دولت مردمی است که به جد در دستور کار مدیران قرار دارد.
وی افزود: آشنایی با مسائل و مشکلات مردم می تواند مدیران را برای برنامه ریزی های آتی استان در حوزه های مختلف یاری دهد.
ایران نژاد یادآور شد: رصد عملکرد مدیران دستگاه های مختلف نقطه قابل تاملی است که در این دیدارها مورد توجه قرار می گیرد.
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