دیدار صمیمی استاندار البرز با 200 نفر از مردم استان

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز به همراه معاونین، فرماندار کرج و 21 تن از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در دیداری صمیمی با مردم استان به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی کردند.