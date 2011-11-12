ایجاد اشتغال در فرودگاه پیام در گرو تامین منابع مالی است

کاپیتان محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت اقتصادی بالای منطقه ویژه پیام و با بیان اینکه تا کنون در این منطقه برای 247 نفر شغل ایجاد شده، اظهار داشت: برنامه های متنوعی برای استفاده حداکثری از این منطقه اقتصادی در نظر داریم که نیازمند تامین منابع مالی است.

وی گفت: طبق پیش بینی های ما تا آخر سال 91 می توان برای سه هزار و 713 نفر شغل ایجاد کرد که این موضوع منوط به تامین اعتبار است.

نوروزی افزود: تا پایان سال جاری نیز در فرودگاه پیام برای بیش از هزار و 200 نفر ایجاد شغل پیش بینی شده است.

مدیرعامل فرودگاه پیام با اشاره به ورود برخی مجموعه ها برای فعالیت در این فرودگاه تاکید کرد: در صورتیکه منابع مالی مجموعه هایی که ورود کرده اند تامین شود، روند ثبت اشتغال در سامانه رصد نیز افزایش می یابد.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که دست کم سرمایه یکی از شرکتهایی که از طرف این فرودگاه معرفی شده تامین شود تا بتوان از ظرفیت بالای این منطقه استفاده کرد.