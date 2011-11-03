حضور مدیران کل در نشستهای مردمی به کاهش مشکلات می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی با بیان این مطلب در حاشیه دیدار مردمی خود که به همراه معاونین، فرماندار کرج و 21 تن از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در محل فرمانداری کرج صورت گرفت، اظهار داشت: در این ملاقات مردمی 200 نفر از مردم استان با ثبت نام در سایت و یا به صورت حضوری درخواست دیدار داشتند که با توجه به مشغله کاری و رسیدگی کاربردی به مسائل و مشکلات مردم این دیدار با حضور معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه های مختلف استان صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم زیادی از درخواست ها مربوط به اشتغال است در جلسه ای ویژه در استانداری تعیین تکلیف خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه این دیدارها نقش بسزایی در آشنایی مدیران با مسائل مختلف دارد، یادآور شد: حضور مدیران کل در این دیدارها می تواند علاوه بر رفع مشکلات مردم موجب آشنایی آنان با نیازها و مطالبات مردمی شود.

فرهادی یادآور شد: استان البرز یکی از استان های مهاجرپذیر کشور است که به دلیل رشد جمعیت، با نیازها و مطالبات مردمی فراوانی مواجه است.

وی تاکید کرد: امید می رود با تشکیل استان البرز و همچنین تامین زیرساخت های مورد نیاز استان شاهد اقدامات چشمگیری در حوزه های مختلف رفاهی، خدماتی و عمرانی در سطح استان باشیم.