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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

هادی زاده در گفتگو با مهر:

نیروهای شرکتی گاز به زودی تبدیل وضعیت می شوند/ آزمونی برای شرکتی ها

نیروهای شرکتی گاز به زودی تبدیل وضعیت می شوند/ آزمونی برای شرکتی ها

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: به زودی تمام نیروهای شرکتی شاغل در این شرکت به شرط قبولی در آزمونی که به همین منظور برگزار خواهد شد، تبدیل وضعیت می شوند.

محمدحسین هادی زاده در حاشیه برگزاری ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی پیشکسوتان شرکت ملی گاز ایران به خبرنگار مهر گفت: شرکت ملی گاز در راستای عملیاتی شدن دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف نیروهای شرکتی مشاغل مختلف، این امر را در این شرکت احصا کرده است که پس از برگزاری آزمونی حائزین شرایط تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی اظهار داشت: این آزمون در بین شاغلان در مشاغل شناسایی شده برگزار می شود که هم اکنون به شکل نیروی شرکتی فعالیت می کنند.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: با همه این اوصاف تعداد نیروهای شرکتی شاغل در شرکت ملی گاز ایران اندک است که با برگزاری این آزمون ساماندهی خواهند شد.

وی افزود: با تحقق برنامه اخذ آزمون، بخش اعظمی از نیروهای شرکتی گاز در سمت های سازمانی جدید شاغل شده و شکل فعالیت آنها به صورت قرارداد مستقیم خواهد بود.

هادی زاده تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران به مانند شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در راستای تصمیمات دولت گام بر می دارد و تلاش برای حذف نیروهای شرکتی از این مجموعه در همین راستا قابل ارزیابی است.

کد مطلب 1451280

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