بیداری اسلامی استکبار را دچار سرگیجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی معلمی ظهر پنجشنبه در مراسم نخستین سالگرد مرحوم موسی رحیمی مدیر کل فقید راه و ترابری مازندران افزود: استکبار اکنون دنبال سلاح هسته ای بوده ولی ملت و دولت ایران مطیع رهبری و ولایت فقیه است.

وی افزود: ملت ایران اهل دفاع و حامی رهبری بوده و به مدد این حمایت توفیقات بسیاری را در حوزه های مختلف علمی فناوری از سوی جوانان دانشمند ایرانی کسب کرده اند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه استکبار از فناوری صلح آمیز هسته ای و توان علمی دانشمند ایرانی در هراس است، تصریح کرد: استکبار جهانی را تبلیغات سوء خود در صدد ناکارآمدی نظام دینی و اسلامی ایران است.

معلمی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران اکنون پله های ترقی و تعالی را یکی پس از دیگری طی می کنند اظهار داشت: استکبار جهانی از بیداری اسلامی و جنبش وال استریت هراس دارد.

امام جمعه قائم شهر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خصوصیات اخلاقی مدیرکل فقید راه و ترابری مازندران افزود: دنیا فرصت خوبی برای خدمت رسانی بوده و جایگاه دلبستگی نیست انسان از طریق خدمت رسانی مخلصانه به درجات عالی دنیوی و اخروی خواهد رسید و در غیر این صورت در دنیا و آخرت خوار و ذلیل می شود

به گزارش مهر، مدیرکل فقید راه و ترابری مازندران که در تاریخ سوم تیرماه 87 از سوی پرویز رحمتی وزیر وقت راه و ترابری به این سمت منصوب شده بود در شامگاه 15 آبان ماه 1389 بر اثر سانحه تصادف در محور کله بست بابلسر به همراه مرحوم حسن احمدپور رئیس فقید اداره راه و ترابری بابل و بابلسر دار فانی را وداع گفت.

در مراسم نخستین سالگرد مرحوم رحیمی تعدادی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، استاندار مازندران، مدیران کل دستگاههای اجرایی، فرمانداران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.