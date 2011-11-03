به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از نزدیک به دو سال و نیم، سید ناصر موسوی در حالی خود را در معرض سئوالات خبرنگاران زنجان دید که خبرنگاران زنجانی تلاش و پیگری زیادی برای برگزاری این مصاحبه انجام دادند.

شهردار زنجان با بیان اینکه در بسیاری از موارد علیه شهرداری حکم‌های سنگین صادر می‌شود، گفت: اما ما نمی‌توانیم حق و حقوق واقعی شهر را از سایر مجموعه‌ها اخذ کنیم و سئوالمان این است که تا چه میزان مکاتبه کارساز است که مسئولان ذی‌ربط باید به فکر شهر باشند.

سید ناصر موسوی با انتقاد از اینکه دستگاه‌های اجرایی، اعتنایی به پرداخت بدهی شهرداری نمی‌کنند افزود: میزان موفقیت این مجموعه در دریافت مطالبات کم است.

محدودیت منابع مالی شهرداری مهمترین مشکل شهرداری است

شهردار زنجان گفت: محدودیت منابع مالی شهرداری و پایین بودن درصد مطالبات به نسبت کارکرد از مهمترین مشکلات حوزه عمرانی شهرداری است.



موسوی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری زنجان در سال جاری با اعتبار بالغ بر 853 میلیارد ریال به تصویب رسیده است، افزود: از این میزان 66 درصد معادل 565 میلیارد ریال به عمران شهری اختصاص دارد.

شهردار زنجان تعداد پروژه های فعال در سطح شهر را 80 پروژه عنوان کرد و افزود: 13 پروژه نیز توسط بخش خصوصی در حال مطالعه و طراحی بوده و تعدادی از پروژه ها نیز توسط کارشناسان واحد شهرسازی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به مطالبات شهرداری، ممیزی ساختمان‌های دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی به طور کامل صورت گرفته است اما متأسفانه هیچ اهدافی برای دریافت این بدهی‌ها از بخش‌های دولتی وجود ندارد.

موسوی افزود: در شرایط فعلی اگر شهرداری به دنبال اعمال قانون باشد با دستگاه‌های اداری با مشکل مواجه می‌شود.

شهردار زنجان به یکی از موارد عدم پرداخت حقوق شهرداری از سوی ارگان‌ها و نهادهای دولتی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه پیام‌نور به ‌رغم تأکیدات صورت گرفته، اقدام به احداث دیواری کرده است که بارها اعلام کرده‌ایم این سازه باید 6 متر عقب‌نشینی داشته باشد و در شرایط فعلی این مرکز آموزش عالی، یک میلیارد و 600 میلیون تومان به شهرداری بدهکار است.

موسوی با اذعان به اینکه تنها دلیل تعلل در انتقال این مکان، عدم استقبال مردم است، افزود: مقاومت‌هایی را از سوی مردم در این خصوص شاهد هستیم به طوری که به ‌رغم آماده‌سازی 600 قبر، کسی تمایلی برای دفن اموات خود در این محل ندارد.

شهردار زنجان گفت: 30 هکتار زمین برای بهشت زهرا در نظر گرفته شده است اما به ‌رغم بسترسازی‌های لازم، هنوز دفن اموات در آن امکان‌پذیر نیست و این امر در حالی است که قبرستان‌های فعلی شهر دیگر جوابگوی نیاز مردم نیست و از فضای نامناسبی نیز برخوردار است.

موسوی در ادامه تاکید کرد: شهرداری به دنبال خروج شهرداری از شرایط فعلی و اجتماعی کردن امور است و به‌رغم مشکلات مالی و کاهش درآمدها این موضوع با جدیت در حال پیگری است.

وی به جمع‌آوری روزانه 300 تن زباله از سطح شهر اشاره کرد و افزود: در این حوزه به دنبال برون‌سپاری امور هستیم و در بخش بازیافت نیز اقداماتی انجام شده است.

شهردار زنجان در ادامه با اشاره به نصب پل هوایی در نقاط مختلف شهر گفت: برای نصب پل هوایی 80 تا 120 میلیون تومان بودجه لازم است که به ‌رغم هزینه بالا، شهرداری در حد توان و بنا به مصوبات شورای ترافیک، اقدام به ساخت و نصب این پل‌ها می‌کند.

موسوی به ساماندهی وضعیت متکدیان و احداث گرم‌خانه اشاره کرد و گفت: 4 هزار مترمربع زمین برای احداث گرم‌خانه برای اسکان افراد بی‌خانمان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری زنجان 30 تا 35 میلیارد تومان بدهی به افراد حقیقی و حقوقی دارد، تصریح کرد: این بدهی‌ها مربوط به سنوات مختلف است و در حال حاضر به طور مرتب بدهی پرداخت می‌شوند.

موسوی، به ضرورت توزیع عادلانه امکانات در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در سال آتی، عمده توجه شهرداری، توزیع امکانات در مناطقی همچون کوی فرهنگ و حسینیه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری زنجان، اظهار کرد: بودجه سال‌جاری شهرداری 85 میلیارد و 300 میلیون تومان است که 66 درصد از این بودجه مختص 439 پروژه عمرانی است.

موسوی ادامه داد: تا به امروز شاهد پیشرفت 36 درصدی پروژه‌ها هستیم و انتظار داریم با تحقق بودجه، این طرح‌ها در اسرع وقت به پایان برسد.

شهردار زنجان در خصوص روند ساخت پل غیرهمسطح امام حسین (ع)، گفت: تلاش‌های صورت گرفته در این راستا به نحوی است که این پل در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد و می‌توان گفت که در حال حاضر روند ساخت پل غیرهمسطح امام حسین (ع) در مرحله شمع‌کوبی است.

وی با بیان اینکه معماری پل غیرهمسطح امام حسین (ع) در منطقه شمال‌غرب کشور، بی‌نظیر است، افزود: با راه‌اندازی این پل شاهد کاهش بار ترافیکی در منطقه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در سال‌جاری 48 هزار تن آسفالت در سطح معابر شهر پخش شده است همچنین 26 هزار 500 مترمربع نیز پیاده‌روسازی صورت گرفته است.

موسوی با بیان اینکه امسال سه میلیارد ریال اعتبار برای خط‌ کشی و نصب سرعت‌گیر در سطح شهر هزینه شده است، گفت: 9 طرح مطالعات جامع ترافیک و منوریل شهری از جمله پروژه‌هایی است که در سال‌جاری بنا بر تأکیدات صورت گرفته در حال انجام است.

وی به جداسازی 85 درصد از شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری اشاره کرد و یادآور شد: یکی از موفقیت‌های بزرگ شهر در این حوزه است.

موسوی، طلب هشت میلیاردی شهرداری زنجان را نیز از جمله مشکلات این مجموعه عنوان کرد و افزود: قول‌هایی مبنی بر رفع این مشکل داده شده است.



وی با بیان اینکه بودجه شهرداری در قالب 439 پروژه عمرانی پیش بینی شده است، یادآور شد: تعداد 241 پروژه به صورت پیمانی و مابقی به صورات امانی است.