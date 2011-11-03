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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

سرشماری بیش از 23 هزار نفر در شهرستان ساوجبلاغ

سرشماری بیش از 23 هزار نفر در شهرستان ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ از سرشماری 23 هزار و 523 خانوار شهری در سطح این شهرستان خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر چند بارش بی وقفه باران اندکی انجام کار را کند کرد، اما 236 مامور آمارگیر در سطح شهرستان مشغول انجام وظیفه هستند.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه آمار صحیح توسط مردم یادآورشد: آمار منبای برنامه ریزیهای آتی است و بدون آن امکان برنامه ریزی دقیق و توزیع اعتبارات میسر نیست.

شهرستان 280 هزار نفری ساوجبلاغ دارای 78 هزار خانواده است که باید تا روز 22 آبان ماه سرشماری شوند.
 

کد مطلب 1451286

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