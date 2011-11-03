مصرف برق ادارات اهواز 16 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله حضرتی از اصلاح الگوی مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز خبر داد و گفت: در طول سالهای اخیر و با ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق میزان مصرف برق ادارات کاهش چشمگیری داشته است به گونه ای که در مهر ماه سال جاری میزان مصرف کل ادارات شهرستان اهواز برابر 18 هزار و 500 مگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال 89 به میزان 16 درصد کاهش یافته است .

وی رعایت اصول مدیریت مصرف را دلیل کاهش مصرف برق دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز در طول سال های اخیر دانست و افزود: در طول سالهای اخیر با اطلاع رسانی مناسب راهکارهای مدیریت مصرف برق در ادارات شهرستان اهواز اجرا شده است به گونه ای که در هفت ماهه نخست سال جاری که دارای شرایط آب و هوایی بسیار گرمی بوده ایم میزان مصرف برق کل ادارات شهرستان اهواز به میزان 146 هزار و 422 مگا وات ساعت بوده که این میزان مصرف برق در ادارات حتی نسبت به سال 1386 با شرایط مناسب تر آب و هوایی به میزان 13.2 درصد کاهش مصرف برق وجود داشته است که این نشان دهنده ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در ادارات شهرستان اهواز است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزود: در تابستان سال جاری نیز میزان مصرف برق کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و از اداراتی که مدیریت مصرف برق را رعایت کرده اند تشویق و قدردانی شده و ادارات پرمصرف اهواز نیز ضمن ارسال اخطار عدم اصلاح الگوی مصرف به ستاد خشکسالی استانداری خوزستان معرفی می شوند.