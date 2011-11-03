دستیابی به اهداف سند چشم انداز سهل و راحت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی گفت: اگر تلاش کنیم بسترها برای تحقق این مهم فراهم است و می توان به راحتی به پیشرفت های خوبی رسید .

وی از برنامه های چهارم و پنجم توسعه به عنوان گام های اول و دوم برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده سند چشم انداز یاد کرد و افزود: هم اکنون اگر گام دوم را محکم و با اطمینان برداریم می توانیم ادامه مسیر را بدون مشکل طی کنیم .

تاج الدینی اضافه کرد: مطابق هدفگذاری سند چشم انداز، ایران در افق 1404 باید به کشور شماره یک منطقه در حوزه های مختلف تبدیل شود که نیازمند تلاش مضاعف است.

وی تصریح کرد: رسیدن به این قله در حوزه اقتصادی و به ویژه بازرگانی اهتمام بیشتری می طلبد زیرا همسایگان منطقه ای ایران جایگاه های مناسبی در اختیار دارند که کار ایران در رسیدن به کشور شماره یک را اندکی سخت می کند .

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال در تراز بازرگانی، کشورهای عرسبتان و ترکیه در جایگاه هایی بالاتر از ایران قرار دارند اما این در حالی است که مزیت های نسبی ترکیه و مزیت های نسبی عربستان در ایران وجود دارد و باید این ظرفیت های بالقوه، بالفعل شوند .

وی تاکید کرد: در هشت سال گذشته که سند چشم انداز استارت خورده است کارهای بزرگی صورت گرفته که اغلب آنها توسط دولت نهم و دهم بوده و نشان می دهد پیمودن مسیر تعریف شده بسیار راحت است .