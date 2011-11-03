شعر مقاومت باید از فرمالیسم به سمت محتوا حرکت کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، حمیدرضا شکارسری در نشست نقد و بررسی اشعار دومین کنگره شعر مقاومت بینالملل اسلامی که صبح روز پنج شنبه 12 آبان در بوشهر برگزار شد، با اشاره به اینکه شعر بیداری باید از تعلیم مخاطب به مرحله وادار کردن او به تعقل برسد، بیان کرد: شعر مقاومت در نخستین مرحله ایجاد، به طور طبیعی به آرایههای ساده لفظی بسنده میکند و به باورها و آرمانها توجه تام و تمام میکند تا در نهایت بتواند در سریعترین زمان معنای خود را بر زبان جاری کند.
وی ادامه داد: اما شاعر شعر مقاومت باید به تدریج با فاصله گرفتن از زمان وقوع پدیده ای که منجر به سرایش آن شده، خود را از صراحت بیاندازد و زمانمندی و مکانمندی خود را به شیوهای قراد دهد که بتواند در فاصلهای دورتر از وقوع حادثه نیز قابل فهم و استفاده باشد.
وی در ادامه با اشاره به تجربه سرایش شعر مقاومت در ایران، گفت: شاعر ایرانی دوران هشت سال دفاع مقدس را و به دنبال آن دوران اول شاعرانگی با موضوع مقاومت اسلامی را تجربه کرده است. او سالهایی را که شعر مقاومت تنها تظاهرات ژورنالیستی داشته پشت سر گذرانده است و لذا اگر امروز در این حیطه قدم میگذارد باید سعی کند شعرش عاری از عوالم زیباییشناسانه نباشد.
شکارسری در ادامه با تاکید دوباره به موضوع نزدیکی به وجوه زیباییشناسی شعر مقاومت با گذر از زمان وقوع رخدادی که منجر به سرایش آن شده است، گفت: محتواگرایی و آرمانگرایی در شعر مقاومت باعث میشود شعر جزئینگر شده و این توجه بیش از حد به اجزا آن را به یک زمان خاص محدود میکند و در نتیجه وقتی از آن زمان خاص بگذریم، دیگر نمیتوان آن شعر را قابل استفاده بدانیم مگر با نوشتن پانویس و توضیح زمان وقوع حادثه که این عارضه در شعر مقاومت امروز زیاد به چشم میخورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جابجایی مفاهیم به جای زمینهها باعث ایجاد امت واحد در میان ادبیات کشورهای مسلمان شده است، گفت: امروز دیگر میتوانیم به راحتی عنوان کنیم که در ادبیات مقاومت مرزهای جغرافیایی فروشکسته است و ما نیز باید در این میان از طریق استفاده از اشتراکات دینی و جایگزین کردن آن به جای افتراقهای قومی به نوعی وحدت رویه دست پیدا کنیم.
شکارسری ادامه داد: حوادث دینی باید در شعر امروز یک ساختار واحد در نظر گرفته شود و در بستر زمان جاری شود. این به معنی جایگزینی شخصیتها با هم نیست بلکه به معنی استفاده از جنبههای رومانتیک در سرایش شعر در مقابل تاریخنگاری و مستندنگاری در شعر است.
وی در پایان تاکید کرد: شعر مقاومت با وجود تمامی تغییرات موجود در گفتمانهای حاکم بر خود نمیتواند و نباید از آرمانگرایی فاصله بگیرد و به نظر من نوع آرمانی آن حرکت از سمت فرمالیسم به سمت محتوامداری با تاکید بر حفظ ارزشهای ادبی است.
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