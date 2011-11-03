راه اندازی گنجینه نسخ خطی اردکان/ احداث چهار کتابخانه دیگر در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پارسائیان صبح پنج شنبه در نشست نهضت مطالعه مفید شهرستان اردکان که با حضور مسئولان ادارات و ارگانهای اردکان و بخشداران و شهرداران بخشهای سه گانه این شهرستان در محل کتابخانه آیت الله فاضل برگزار شد، اظهار داشت: آموزش و پرورش، اداره ارشاد و تبلیغات اسلامی شهرستان برنامه های خود را در راستای ترویج فرهنگ نهضت مطالعه مفید به دبیرخانه کمیته نهضت مطالعه مفید استان ارائه کنند.

وی از راه اندازی گنجینه نسخ خطی در اردکان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: فرمانداری اردکان مکان مناسبی را برای استقرارگنجینه نسخ خطی کتابخانه های عمومی شهرستان مشخص و در اختیار این نهاد قرار دهد.

پارساییان توسعه و تجهیز کتابخانه های روستایی را ضروری دانست و تاکید کرد: در تمام روستاهای این شهرستان فضاهایی برای راه اندازی کتابخانه های روستایی در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی اردکان قرار گیرد.

وی از اخذ مجوز احداث دو کتابخانه عمومی در شهر اردکان خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر سه کتابخانه عمومی در این شهر وجود دارد که به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم و جوانان فرهیخته اردکانی نیست.

پارساییان ادامه داد: این تعداد کتابخانه در شأن مردم فرهنگی این شهرستان نبوده و تا دو سال آینده این تعداد به هفت کتابخانه افزایش خواهد یافت.

وی در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: در دو نشستی که امروز در شهرستان اردکان برگزار شد در خصوص مسائل سخت افزاری و مالی و بودجه ای کتابخانه های شهری و روستایی شهرستان نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شد.